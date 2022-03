"Was für eine Spielerin" - "Grand-Slam-Champion im Golf?"

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat ihre Karriere überraschend mit 25 Jahren beendet. So reagierte die Tenniswelt - und der Premierminister.

Angelique Kerber auf SID-Anfrage: "Ash Barty ist die beste Spielerin der Welt, und ich habe großen Respekt vor ihrer Entscheidung, ihre aktive Karriere vorzeitig zu beenden, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen! Ich war von ihrem Rücktritt zunächst überrascht, verstehe aber, dass sie sich auf dem Platz alle Wünsche erfüllt hat und jetzt ihrem Herzen folgt. Ich habe viele schöne Erinnerungen an die gemeinsame Zeit auf der Tour und bin gespannt, für welchen Weg sie sich entscheiden wird."

Scott Morrison (Australiens Premierminister) bei Twitter: "Großartig, heute mit Ash Barty zu sprechen und einfach 'Danke Ash' zu sagen. Danke, dass du eine ganze Nation inspiriert hast. Du bist einfach klasse. Deine Leistungen werden für alle Zeiten gefeiert werden. Im Namen aller Australier wünsche ich dir und deinem Verlobten Garry alles Gute für eure Hochzeit und euer neues gemeinsames Leben."

Martina Navratilova bei Twitter: "Du hinterlässt die Tennis- und Sportwelt ziemlich sprachlos und gleichzeitig voller Bewunderung. Genieße das Kapitel deines Lebens nach dem Tennis - wir werden dich, dein Lächeln und dein schönes Spiel vermissen."

Ash, was soll ich sagen, du weißt, dass mir gerade die Tränen kommen, oder? Simona Halep

Andy Murray bei Twitter: "Glücklich für Ash Barty, bitter enttäuscht für das Tennis. Was für eine Spielerin."

Barbara Rittner bei Instagram: "Wir werden dich und deinen Spielstil so sehr vermissen. Alles Gute für das nächste Kapitel. Es war eine Freude, dich im Tennis zu haben."

Julia Görges bei Instagram: "Ich bin unglaublich stolz auf dich. Wie du zurückgekommen bist, nachdem du 2014 aufgehört hattest zu spielen, ist herausragend."

Simona Halep bei Twitter: "Ash, was soll ich sagen, du weißt, dass mir gerade die Tränen kommen, oder? Meine Freundin, ich werde dich auf der Tour vermissen. Du warst anders und besonders, und wir haben einige tolle Momente geteilt. Was steht als Nächstes für dich an? Grand-Slam-Champion im Golf?! Sei glücklich und genieße dein Leben in vollen Zügen."