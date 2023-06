"Was für eine Saison": Lobeshymnen für Gündogan - Klare Ansage von De Bruyne

Im FA-Cup-Finale hat sich Ilkay Gündogan mit zwei Treffern zum Spieler des Spiels und damit noch tiefer in die Herzen der ManCity-Fans geschossen. Anschließend erhielt der Kapitän Lobeshymnen - und zeigte sich bei Zukunftsthemen bedeckt.

Als er seinen Kapitän nach dem 2:1-Erfolg im FA-Cup-Finale gegen Manchester United in die Arme nahm, hatte City-Trainer Pep Guardiola einige Tränchen im Auge. Als diese später nach der Siegesfeier getrocknet waren, setzte er zu einer Lobeshymne für den Spieler des Spiels an: Ilkay Gündogan.

Dieser Spieler ist außergewöhnlich. Er spielt die großen Spiele so, als wären sie Testspiele. Pep Guardiola über Ilkay Gündogan

"Dieser Spieler ist außergewöhnlich. Was er in dieser Saison geleistet hat, ist außergewöhnlich", begann Guardiola, der aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskam. "Was für eine Saison! Die Fähigkeiten sind da und er hat auch eine besondere Mentalität. Er spielt die großen Spiele so, als wären sie Testspiele. Er kann mit dem Druck umgehen."

Gündogan führte die Citizens quasi im Alleingang zum zweiten Titel der Saison nach dem Gewinn der Meisterschaft. Zweimal hatte der deutsche Nationalspieler per Volley getroffen, zum ersten Mal bereits nach zwölf Sekunden - das schnellste Final-Tor in der 152-jährigen Historie des FA Cups -, zum zweiten Mal in der 51. Minute, es sollte der Siegtreffer sein.

Lob für Gündogan: "In großen Momenten ist er immer da"

"Er hat ihn perfekt getroffen. Das kannst du nicht trainieren, das ist einfach Instinkt. In den großen Momenten ist er immer da", sagte Teamkollege Kevin De Bruyne über den ersten Volley-Hammer Gündogans. Der 32-Jährige kommentierte sein sehenswertes Tor mit einer leichten Untertreibung: "Ich habe ihn ganz gut getroffen."

Begeisterter zeigte er sich da schon über den FA-Cup-Gewinn, den "schönsten nationalen Pokalwettbewerb der Welt", so Gündogan. "Das Double in England zu gewinnen ist unglaublich schwer und zeigt, wie viel harte Arbeit die Spieler und das Team über die gesamte Saison investiert haben."

In einer Woche hat City die Chance, das Double in ein Triple zu verwandeln, im Finale der Champions League treffen die Skyblues in Istanbul auf Inter Mailand und peilen den ersten Sieg in einem europäischen Wettbewerb seit 1970 an.

"Diese Gelegenheit wollen wir nicht verpassen", erklärte Gündogan. "Unsere Konzentration liegt jetzt darauf, uns auszuruhen, zu erholen und perfekt vorbereitet zu sein. Wir haben die Chance, etwas Besonderes zu schaffen."

Gündogan lässt Zukunft offen

Im Anschluss wird sich der Fokus auf die Zukunft von Gündogan verlagern, dessen Vertrag im Sommer ausläuft - unter anderem der FC Barcelona soll interessiert sein. Nach dem FA-Cup-Triumph hielt er sich gegenüber der BBC bei diesem Thema noch bedeckt: "Es ist noch nichts entschieden. Wir werden sehen, was passieren wird."

Trainer Guardiola wünsche sich wenig überraschend eine schnelle Einigung, "hoffentlich" wird es dazu kommen, betonte der Spanier. Noch klarer war die Ansage von De Bruyne in Richtung seines Teamkollegen: "Er sollte unterschreiben, jetzt!"