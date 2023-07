"Was für ein Angriff": Pogacar von Vingegaard abgehängt

Auf der ersten Pyrenäen-Etappe am Mittwoch kam es zum ersten Duell der Favoriten: Jonas Vingegaard nahm Tadej Pogacar dabei mehr als eine Minute ab. Der Slowene gibt sich aber weiter kämpferisch.

Auf dem letzten Anstieg am Col de Marie Blanque ging Jonas Vingegaard aus dem Sattel und sprang regelrecht den Berg nach oben. Sein ärgster Konkurrent Tadej Pogacar, der sich bis dahin immer an seinem Hinterrad gehalten hatte, versuchte anfangs noch, den Angriff des Dänen zu parieren, musste aber schnell abreißen lassen.

"Jonas Vingegaard war zu schnell am Col de Marie Blanque. Er war wirklich sehr stark. Was für ein Angriff", musste ein enttäuschter Pogacar im Ziel in Laruns zugeben. 1:04 Minuten hatte der Slowene, Tour-Champion 2020 und 2021, auf der ersten Pyrenäen-Etappe am Mittwoch auf den Titelverteidiger verloren. Ausgerechnet in Laruns, wo der Slowene 2020 seinen ersten Etappensieg feierte, gewissermaßen sein Stern aufging.

Erinnerungen an die letztjährige Ausgabe der Tour wurden wach, als Pogacar auf den langen Anstiegen Vingegaard nicht Paroli bieten konnte, insbesondere auf der 18. Etappe von Lourdes nach Hautacam, die letztlich die Entscheidung 2022 bedeutete.

Wie fit ist Pogacar?

Dass Pogacar die erste wirkliche Attacke seines Rivalen Vingegaard nicht kontern konnte, lässt eine Frage wieder hochkochen, die zuvor etwas in den Hintergrund getreten war: die nach der Fitness des Slowenen. Der 24-Jährige hatte sich im April bei einem Sturz beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich das Kahnbein gebrochen und konnte in der Folge mehrere Wochen nicht trainieren, hatte auch danach immer wieder Probleme. Seit April bestritt Pogacar lediglich die slowenischen Meisterschaften, wo er das Zeitfahren und das Straßenrennen gewann. Vor der Tour sagte er deshalb: "Mir fehlt ein Rennen, um Sicherheit über meine Form zu haben."

Kämpferisch in die zweite Pyrenäen-Etappe

Trotz des Tiefschlags auf der ersten Hochgebirgsetappe, in dessen Folge er in der Gesamtwertung auf Platz sechs zurückfiel - 1:40 Minuten hinter dem Führenden Jai Hindley und 53 Sekunden hinter Tour-Favoriten Vingegaard -, gab sich der Slowene kämpferisch: "Wir werden weiterkämpfen, es ist noch nicht alles verloren." Von einer Vorentscheidung wollte er noch nichts wissen.

Der 24-Jährige, der das Weiße Trikot des besten Jungprofis trägt, könnte am Donnerstag versuchen, auf der zweiten Bergprüfung in den Pyrenäen zu kontern. Das Terrain der sechsten Etappe über 144,9 Kilometer von Trabes nach Cauterets-Cambasque dürfte ganz nach seinem Geschmack sein: Mit dem Col d'Aspin und vor allem dem legendären Col du Tourmalet warten zwei schwere Anstiege auf das Peloton, ehe zum Finale in Cauterets die erste Bergankunft der diesjährigen Tour wartet. Insgesamt müssen die Fahrer 3.800 Höhenmeter bewältigen.

"War überrascht, dass Pogacar nicht folgen konnte"

Doch auch Vingegaard dürfte das Etappenprofil liegen, zeigte er doch am Mittwoch einmal mehr seine Kletterstärke. Er wird versuchen, das Momentum zu nutzen, um seinen Vorsprung auf Pogacar weiter auszubauen und eventuell sogar das Gelbe Trikot zu erobern. Es könnte also erneut auf ein packendes Duell zwischen den beiden Favoriten hinauslaufen.

Damit, dass sein Rivale Pogacar derart schwächeln würde, hatte der 26-Jährige allerdings nicht gerechnet. "Ich war überrascht, dass Pogacar mir nicht folgen konnte. Ich wollte ihn ein wenig testen", sagte der Däne im Ziel.