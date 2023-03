Was für den BVB gegen Chelsea finanziell auf dem Spiel steht

Für Borussia Dortmund hat sich der Einzug ins Champions-League-Achtelfinale finanziell bereits ausgezahlt. Doch es sind noch viele weitere Millionen möglich.

Seit der Einführung der Europa Conference League herrscht im Europapokal eine Dreiklassengesellschaft, die aber eigentlich gar keine ist. Blickt man auf die Gelder, die die UEFA an die Teilnehmer der drei Wettbewerbe ausschüttet, gibt es auf der einen Seite Europa und Europa Conference League - und auf der anderen die Königsklasse.

In der laufenden Saison erhalten die Europa-League-Klubs mit 465 Millionen Euro zwar rund doppelt so viel wie jene der Europa Conference League (235 Millionen Euro) - aber nur etwa ein Sechstel der 2,032 Milliarden Euro, die die Champions-League-Teilnehmer unter sich aufteilen.

Einen Teil dieses Betrages hat Borussia Dortmund bereits in der Tasche. Wie jeder der 32 Klubs, die es in die Gruppenphase geschafft haben, stand dem BVB ein Startgeld in Höhe von 15,64 Millionen Euro zu, das sich dort über Punkte-Prämien weiter erhöhte: Für zwei Siege kassierten die Schwarz-Gelben zusammen 5,6 Millionen Euro, für die drei Unentschieden 2,27 Millionen Euro.

24 Millionen Euro erhält der BVB allein für vergangene Erfolge

Dazu kam ein Bonus von 9,6 Millionen Euro für das Erreichen des Achtelfinals, wodurch die Borussia schon jetzt alleine aus den Töpfen "Startprämien" und "Feste Beträge", die zusammen 55 Prozent der besagten 2,032 Milliarden Euro ausmachen, 33,63 Millionen Euro sicher hat. Sollte der BVB an diesem Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Chelsea ins Viertelfinale einziehen, erhält er dafür weitere 10,6 Millionen Euro. Den Sprung in Halbfinale und Endspiel belohnt die UEFA noch einmal mit 12,5 bzw. 15,5 Millionen Euro, der Gewinner erhält zusätzlich 4,5 Millionen Euro plus eine Prämie für die Teilnahme am UEFA-Supercup.

Weil die beiden genannten Pools nur zwei von insgesamt vieren sind, liegen darüber hinaus noch viele weitere Millionen im Topf. 600,6 Millionen Euro werden über eine Koeffizienten-Rangliste ausgeschüttet, für die einzig das Europapokal-Abschneiden in den letzten zehn Jahren maßgeblich ist. Der BVB erhält als Elfter in dem Ranking rund 24 Millionen Euro, der FC Bayern als Zweiter zum Vergleich etwa 35 Millionen Euro - völlig unabhängig vom Champions-League-Abschneiden in der laufenden Spielzeit.

Vierte Ausschüttungssäule ist der Marktpool, der 2022/23 insgesamt 300,3 Millionen Euro umfasst und gemäß dem jeweiligen Wert des Fernsehmarktes im Land der Teilnehmer anteilig ausgeschüttet wird. Je relevanter ein TV-Markt ist, desto mehr Geld erhält der Klub. Dabei spielt auch eine Rolle, wie sich der Klub für die Champions League qualifiziert hat. So bekommt der BVB als Vizemeister mehr aus dem Topf als der Dritte Leverkusen oder der Vierte Leipzig. Um welche Summe es genau geht, steht immer erst am Saisonende fest.

Auch ohne diese Säule hat der BVB in dieser Champions-League-Saison schon jetzt mehr als 55 Millionen Euro sicher, obwohl die K.-o.-Phase gerade erst begonnen hat. Zur Verdeutlichung dieser Dimensionen: Eintracht Frankfurt hatte von der UEFA für den Europa-League-Triumph 2022 knapp 32 Millionen Euro bekommen.