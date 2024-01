Was fehlt Nmecha noch? Dynamik - und die Nummer von Nagelsmann

Schritt für Schritt kommt Lukas Nmecha seinem Comeback beim VfL Wolfsburg näher. Der Stürmer, in dieser Saison noch ohne Bundesligaeinsatz, arbeitet in Portugal fleißig an seinem Comeback. Er spricht über seine Pläne, Sturmkollege Jonas Wind und eine Telefonnummer, die noch in seinem Handy fehlt.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Almancil berichtet Thomas Hiete

Er ist nur eine Randerscheinung, wenn Niko Kovac seine Mannschaft zur Einheit bittet, und doch ist er vielleicht der glücklichste Spieler auf dem Rasen. Lukas Nmecha läuft, er arbeitet mit dem Ball, er sprintet, macht Richtungswechsel. Es wird sichtbar: Es geht voran bei dem Stürmer, der im August nach dem 6:0-Sieg im Pokal bei Makkabi Berlin an der Patellasehne operiert wurde und nach einem Großteil der vergangenen Saison nun auch die Hinserie verpasste.

"Ich genieße sogar das Rumlaufen", sagt der 25-Jährige, der einer der Hoffnungsträger auf eine bessere zweite Saisonhälfte ist. Wann kann er wieder spielen? Mit einer klaren Prognose hält er sich lieber zurück. "Ich habe wirklich zu viel Respekt vor der Verletzung", sagt er. "Ich sage Ende Februar, es könnte aber auch später sein, es könnte früher sein, keine Ahnung."

Nmecha genießt es, zurück im Mannschaftskreis zu sein

Die lange Rehazeit steuert jedenfalls auf das Ende zu. "Es haben sich viele Sachen verbessert", berichtet Nmecha zufrieden lächelnd, "Start- und Stoppbewegungen sind schon viel einfacher geworden. Das, was mir Hoffnung gibt, ist, dass ich eine OP hatte, die gut funktioniert hat." Stufe für Stufe erklimmt er, manchmal muss er einen Schritt zurückmachen, Geduld ist gefordert. Was fehlt noch? Diverse Sprungbewegungen, das Schießen mit links. "Ich bin noch nicht so dynamisch in den Bewegungen, das muss ich reinbekommen." Und so genießt er es, Licht am Ende des langen Tunnels zu sehen, wieder bei den Kollegen zu sein, mit ihnen zu scherzen, zu arbeiten. "Es ist sehr angenehm."

Eigentlich sollte es jetzt nicht noch mal passieren. Lukas Nmecha

Das war es nicht immer. Seit November 2022 kämpft er schließlich mit seinem rechten Knie, zunächst wurde die Patellasehne konservativ behandelt, im August folgte nach dem erneuten schweren Rückschlag die Operation. "Wenn ich zurückblicke", sagt Nmecha, "dann würde ich schon denken, dass es sehr schwierig war. Im ersten Moment ist man immer sehr, sehr traurig." Nun ist seine Hoffnung, dass sich das Knie-Thema bald erledigt hat. "Eigentlich sollte es jetzt nicht noch mal passieren."

Nmecha und Wind? "Das könnte gut funktionieren"

Kehrt Nmecha wie erhofft schon bald zurück, dann vergrößert sich die Auswahl für Trainer Niko Kovac in der Offensive. Torjäger Jonas Wind und Lukas Nmecha als Doppelspitze? "Das könnte ich mir gut vorstellen, das könnte gut funktionieren. Jonas macht es sehr gut, er trägt die Mannschaft in vielen Situationen." Bitter: Dieses vermeintliche Traumduo des VfL spielte in der vergangenen Saison lediglich 35 Ligaminuten am 1. Spieltag gegen Bremen (2:2) zusammen, in dieser Saison standen sie nur im Pokalspiel in Berlin für nicht einmal eine Hälfte gemeinsam auf dem Feld.

Noch kein Gespräch mit Bundestrainer Nagelsmann

Wenn Nmecha auf dieses zurückkehrt, geht es für ihn um mehr als nur den VfL. 2022 galt er als heißer Kandidat für den WM-Kader von Hansi Flick, die Verletzung machte dem Stürmer einen Strich durch die Rechnung. Kehrt er nun rechtzeitig zurück, um noch auf den EM-Zug aufzuspringen? Groß darüber reden mag Nmecha noch nicht, wenngleich das Turnier zumindest "im Hinterkopf" herumgeistert.

"Aber erst einmal möchte ich jetzt zurückkommen und das Buch von der Verletzung zumachen." Mit Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann hat der Wolfsburger jedenfalls noch nicht geredet. Und auch seine Telefonnummer habe er noch nicht. "Ich war ja jetzt länger verletzt", lacht Nmecha entspannt. "Und es ist ja auch noch eine Weile, bis ich wieder spiele. Es ist also alles ein bisschen früh für so etwas." Und noch längst nicht zu spät.