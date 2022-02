Was erwartet uns im Super Bowl? Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Die dramatischen Play-offs in der NFL neigen sich dem Ende zu, das Spiel der Spiele steht bevor. Was erwartet uns in Super Bowl LVI? Wer wird eigentlich MVP? Und wie macht Tom Brady weiter?

Am Ende einer NFL-Saison, die von überraschenden Wendungen und dramatischen Entscheidungen nur so triefte, stehen die zwei Teilnehmer am Super Bowl nun fest - und damit auch zumindest ein Überraschungsteam.

Gelingt den Cincinnati Bengals die Sensation, innerhalb von zwei Jahren vom schlechtesten NFL-Team zum Super-Bowl-Sieger aufzusteigen? Dafür müssten Joe Burrow & Co. die favorisierten Los Angeles Rams in deren Stadion bezwingen. Wie beide Teams mit völlig unterschiedlichen Ansätzen bis ins Finale gekommen sind, analysiert die Crew von "Icing the kicker" - und wagt einen ersten Ausblick auf den Super Bowl kommende Woche.

Doch die NFL-Woche hat auch andere Themen hervorgebracht, die besprochen werden wollen. Hat die Liga nach der Anklage von Brian Flores ein Rassismus-Problem? Was macht Tom Brady nach dem Karriereende? Und wer wird kommende Woche eigentlich zum MVP gewählt?

Bei letzterer Frage herrscht Uneinigkeit im "Icing-the-kicker"-Team, das in der vierten Folge aus den Hosts Alex "Kucze" von Kuczkowski, Christian "Detti" Detterbeck, dem ehemaligen NFL-Europe-Spieler Max von Garnier und kicker-Redakteur Michael Bächle besteht. Welche drei Namen für den "Most Valuable Player" ins Spiel gebracht werden? Jetzt hören in der neuen Folge!

#4: Super Bowl Preview, Brady-Rücktritt & Flores-Klage Die Spannung steigt. Am 13.2. kämpfen die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams um den Super Bowl. In Folge 4 des "Icing the kicker"-Podcasts in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei schauen wir auf das große NFL-Finale voraus. Die nächste Folge von "Icing the kicker" – diesmal dann u. a. mit den Schlüsselduellen im Super Bowl – gibt es bereits kommenden Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #3: Wer schafft's in den Super Bowl? Chiefs vs. Bengals, 49ers vs. Rams 27.01.2022 #2: Divisional Duelle Deluxe 20.01.2022 #1: Wundertüte Wild Card Weekend 13.01.2022 Icing the kicker 11.01.2022 weitere Podcasts

"Icing the kicker" ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts.