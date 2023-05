"Was erreichen, was uns wenige zutrauen": Reis gibt sich weiter kämpferisch

Nach dem 2:2 gegen Frankfurt wussten die Schalker nicht so recht, wie sie das Unentschieden einordnen sollten. Weil der 33. Spieltag erst am Sonntag abgeschlossen ist, stand die finale Beurteilung noch aus - der Blick von Thomas Reis geht aber dennoch schon zum Endspiel nach Leipzig.

Vor dem 33. Spieltag konnte Schalke nicht direkt absteigen - und auch nach dem 2:2 gegen Frankfurt wird der Ligaverbleib von Königsblau am letzten Spieltag entschieden. Wie genau die Ausgangslage für den Showdown in Leipzig dann ist, das war nach dem Spiel noch nicht klar.

Schalke beendete zwar den Samstag auf dem Relegationsplatz und hat auch noch Kontakt zu Bochum, das spät mit einem 1:1 in Berlin Herthas Abstieg besiegelte. Am Sonntag (15.30 Uhr) kann der VfB Stuttgart aber mit einem Sieg in Mainz Königsblau auf einen direkten Abstiegsplatz schubsen. Was das 2:2 am Ende also wert war, das wird man in Gelsenkirchen erst am Sonntagabend wissen.

Frühes Tor von Terodde - Joker Polter sichert immerhin ein 2:2

Der Verlauf der Partie gegen die Eintracht spielte Schalke mit einem Blitzstart durch Simon Terodde eigentlich in die Karten, dann drehte die SGE aber das Spiel, ehe Joker Sebastian Polter immerhin noch ein 2:2 sicherte. Zum erhofften Heimsieg reichte es aber nicht mehr. "Es fühlt sich im Moment nicht ganz so gut an", sagte deshalb Trainer Thomas Reis bei "Sky".

Schon ab morgen gehe der Blick aber wieder nach vorne - und mit Sicherheit auch nach Mainz. "Wir haben die Möglichkeit am 34. Spieltag immer noch die Klasse zu halten", gibt sich Reis kämpferisch - aber eben unter Umständen nicht mehr aus eigener Kraft. Hoffnung dürfte den Schalker Fans geben, dass Stuttgart erst einmal in dieser Saison auswärts dreifach punktete (3:2 in Bochum).

Unabhängig vom Ausgang der Partie am Sonntag fokussierte Reis alles auf die schwere Auswärtsaufgabe kommenden Samstag in Leipzig: "Es wird nicht einfach, vielleicht trauen uns auch viele nichts zu." Zu klein reden will Reis seine Mannschaft und sein Trainerteam aber gegen das drittbeste Heim-Elf der Liga nicht: "So lange wir die Möglichkeit haben, werden wir die Mannschaft so vorbereiten, dass wir auch in Leipzig bestehen können - und dann schauen wir mal, was dieser Punkt heute wert war."

Schalke und der Faktor Fans

Auf eine ganz so große Fanunterstützung wie in der brodelnden Veltins-Arena werden die Schalker in Sachsen dann nicht zurückgreifen können. Gerade die Fans hatten in den letzten Wochen einen erheblichen Anteil daran, dass zwischenzeitlich weitabgeschlagene Knappen immer noch im Kampf um den Klassenerhalt dabei sind. "Die Fans tragen uns seit der Rückrunde. Ohne sie wären wir nicht da, wo wir sind und deswegen gibt es uns einfach Energie", unterstrich Gerald Asamoah (Leiter Lizenz).

Und auch auswärts sind die Fans ein Faktor. Reis appellierte deshalb an den eigenen Anhang: "Sie müssen noch einmal leiden in Leipzig." Bei einer möglichen Relegation wäre das Nervenkostüm der Fans gar noch dreimal gefordert. Die Ausscheidungsspiele gegen den Dritten der 2. Liga würde Reis auch "mitnehmen", der Fokus liegt aber noch auf dem direkten Klassenerhalt: "Wir werden versuchen, dort was zu erreichen, was uns wenige zutrauen - und dann schauen wir mal ob das reichen sollte."