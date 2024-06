Was die Klub-Bosse zu Magdeburgs Einkaufstour in Aalborg sagen

Mit fünf Spielern, die früher in Aalborg spielten, geht der SC Magdeburg auf die Mission Titelverteidigung. Es ist ein besonderes Duell für dieses Quintett, aber nicht nur.

"Als diese Spieler uns damals verlassen haben, hatten wir nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten, um sie zu halten. Aber in den letzten Jahren haben wir einen Sprung nach vorne gemacht, auch mit den Verpflichtungen von Mikkel Hansen und Niklas Landin", gibt sich Aalborgs CEO Jan Larsen nun selbstbewusst. "Ich habe bei der Ankunft schon zu Bennet Wiegert gesagt, dass er jetzt aufhören muss, unsere Spieler zu kaufen."

"Wir hatten das Glück, dass viele Spieler, die in Aalborg aktiv waren, auch in die Bundesliga wollten. Das war jetzt vielleicht gar kein Produkt nur des SC Magdeburgs, sondern das bringt auch die stärkste Liga der Welt so mit sich. Diese jungen Spieler, die wir damals von Aalborg überredet haben, den Weg zu uns zu finden, hatten da einfach Lust drauf, den nächsten Schritt zu gehen von Dänemark nach Deutschland. Wir konnten uns dann wirklich glücklich schätzen, sie von unserem Projekt zu überzeugen", erklärt Magdeburgs Trainer und Sport-Geschäftsführer Bennet Wiegert das Phänomen.

Fünf Ex-Aalborg-Spieler beim SCM im Kader

Auf insgesamt 22 Spielzeiten in den rot-weißen Trikots der Nordjütländer kommen die fünf Magdeburger, die am heutigen Samstag (8. Juni) in Köln ihren Ex-Verein fordern. Neben Kreisläufer Magnus Saugstrup bringt auch Torhüter Mikael Aggefors sieben Jahre ein. Fünf Jahre (2016-21) spielte das Duo Seite an Seite, erreichte auch schon das Finale der Champions League, bevor Saugstrup dann nach Magdeburg wechselte.

Aggefors hatte im Sommer seine Karriere beendet, kam nur aufgrund des Dopingverfahrens gegen Nikola Portner nun noch einmal zum Comeback und ist klarer Backup für Sergey Hernandez. Saugstrup hingegen ist Stammkraft im Team von Bennet Wiegert, wie auch drei weitere Akteure im Rückraum. Felix Claar ist Antreiber im Magdeburger Spiel, lief von 2020-23 für Aalborg auf, der nervenstarke Omar Ingi Magnusson war hingegen von 2018-20 bei den Dänen, ehe er dann zum SCM kam.

Über Umwege führte es hingegen Janus Smarason an die Elbe. Der Isländer spielte von 2017-20 in Aalborg und trug zunächst die Trikots von Frisch Auf Göppingen und Kolstad IL (2022/23). Die Finanzsorgen zum Beginn der letzten Saison sowie die Verletzung von Gisli Kristjansson am Wochenende in Köln in der Vorsaison machten den Wechsel überhaupt möglich.

"Natürlich hat Aalborg auch ein bisschen Verdienst am Erfolg vom SCM, aber das lässt sich schwer beziffern. Es war für uns alle in Aalborg eine persönliche Entwicklung, aber hier in Magdeburg haben wir uns als Mannschaft entwickelt", so Magnus Saugstrup.

Wiegert: "Mir war das schon manchmal unangenehm"

"Mir war das schon manchmal unangenehm, Stefan Madsen (Trainer von Aalborg, Anm. d. Red.) zu sagen: 'Ich hab da wieder einen'. Die haben das einfach gut gemacht, großes Kompliment an Aalborg, dass sie auch immer ein Auge für Talente hatten und Spieler dann über die dänische Liga, die ich persönlich als die zweitbeste Liga der Welt empfinde, super entwickelt haben", so Wiegert.

Und der Magdeburger Trainer hat schon zwei weitere Spieler des dänischen Meisters im besonderen Fokus. "Sie haben jetzt auch wieder so viele tolle junge Spieler: Mads Hoxer, Thomas Arnoldsen, wirklich interessante Talente in den eigenen Reihen. Das machen sie einfach fantastisch", meint Bennet Wiegert.