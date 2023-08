Was die Final-Paarung für den Frauenfußball bedeutet

Erstmals seit 2003 bekommt die Frauen-WM wieder ein rein europäisches Finale. Das hat Gründe - und Konsequenzen.

Während in der 93-jährigen Geschichte der Herren-WM ausschließlich Teams aus Europa und Südamerika im Finale standen, ist der Wettbewerb bei den Damen global deutlich ausgeglichener. Erst seit 1991 findet das Turnier statt - und dennoch kamen die bisherigen Finalisten von vier verschiedenen Kontinenten: Neben Europa (3x Deutschland, 2x Norwegen, jeweils 1x Schweden, Niederlande, England und Spanien) und Südamerika (1x Brasilien) stellten auch Nordamerika (5x USA) und Asien (2x Japan, 1x China) schon Endspiel-Teilnehmer.

Nun haben es mit England und Spanien nicht nur zwei Teams ins Finale geschafft, die dort noch nie zuvor standen, die beiden Nationen bilden auch das erste rein europäische Finale seit dem deutschen Triumph über Schweden 2003. Beides kommt nicht von ungefähr. "Es spricht für den europäischen Fußball", sagt Ex-Nationalspielerin Turid Knaak in der neuen Folge von "FE:male view on football", "aber auch für die Champions League, die größer geworden ist."

FE:male WM Spezial - Das Finale Wer wird Weltmeisterin 2023? Die hochtalentierten Spanierinnen? Die Europameisterinnen aus England? Sicher ist: Es wird der krönende Abschluss eines hochklassigen Turniers! Auch wir diskutieren in unserer letzten Spezialfolge ausführlich über die beiden Finalteilnehmerinnen.

2021 hatte die UEFA den Modus der Women's Champions League geändert und eine echte Gruppenphase angelegt, um mehr Spiele zwischen Mannschaften von ähnlicher Qualität austragen zu können. Statt einer langwierigen K.-o.-Runde gibt es seither analog zum Männer-Modus Vierergruppen, in der jedes Team sechs Spiele absolviert. "Es hilft, dass die europäischen Mannschaften sich schon in der Gruppe mit Top-Gegnerinnen messen können", findet Knaak. "Dieses Format hat dazu beigetragen, dass sich der europäische Fußball enorm verbessert hat und viel kompetitiver geworden ist."

Das zeigt sich gerade in den beiden Ligen der Finalisten. Die englische Women's Super League steht für hohe Professionalität, die spanische Liga F für den herausragenden FC Barcelona, der zwei der letzten drei Auflagen der Champions League für sich entschied. "Es gibt aber ein extremes Gefälle in dieser Liga", erklärt Knaak, die selbst in beiden Ligen gespielt hat - 2014 leihweise für Arsenal, 2020/21 für Atletico Madrid. In der spanischen Liga, so die 32-Jährige, "müssen die Spielerinnen noch um professionelle Bedingungen kämpfen. Sie haben gestreikt, weil sie keinen Physiotherapeuten, keinen Arzt beim Spiel dabei hatten."

Konsequenzen für die USA?

Dennoch stecke "ein unfassbares Potenzial" in Spanien, das das Finale erreicht hat, obwohl einige Top-Spielerinnen aufgrund eines Zerwürfnisses mit Trainer Jorge Vilda erst gar nicht im WM-Kader stehen. Generell tue sich in Europa "extrem viel - und das zeigt sich jetzt bei dieser WM".

Konsequenzen hat das logischerweise für den Frauenfußball außerhalb Europas - unter anderem für den Rekordweltmeister. "Wir sehen jetzt, dass Mannschaften wie die USA sich die Frage stellen müssen, ob Europa an ihnen vorbeizieht", sagt Knaak. "Der Rest der Welt muss jetzt versuchen, nachzuziehen."

Warum vor allem die Trainer der beiden Finalmannschaften unterschiedlich sind, welches Team in welchem Bereich stärker ist - und was die WM mit Gastgeberland Australien machen könnte, ist jetzt zu hören in der neuen Folge "FE:male view on football". Der ganze Podcast ist auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar.

mib