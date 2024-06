Was die Eintracht braucht, um in die "Top-Kategorie einzutreten"

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche erwartet in der neuen Saison insbesondere im Offensivspiel deutliche Fortschritte. Das wichtigste und zugleich schwierigste Ziel besteht darin, über Ballbesitz mehr Chancen herauszuspielen und Tore zu erzielen. In der vergangenen Saison funktionierte das zu selten.

Wie ein roter Faden zogen sich die Probleme in Ballbesitz durch die vergangene Saison. Schlechtes Freilaufverhalten, geringes Tempo, einfache Abspielfehler, ein Mangel an Ideen - die Liste der Defizite ist lang. „Wir sind zu langsam, gucken noch zu viel, müssen viel zielstrebiger nach vorne spielen. Wir ergötzen uns manchmal ein bisschen an unserem Ballbesitz", sagte Krösche bereits im September 2023 nach dem mühsamen 2:1-Sieg im Conference-League-Heimspiel gegen Aberdeen.

Ballbesitz als Werkzeug

Ähnlich äußerte er sich am Montag im Rahmen einer fast einstündigen Pressekonferenz. Mit Blick auf die neue Saison fordert Krösche, "im Spielaufbau schneller und klarer nach vorne zu spielen". Ballbesitz sei kein "Selbstzweck", um sich daran "zu ergötzen". Er sieht ihn vielmehr als "Werkzeug, um Torchancen zu kreieren". Aus der Kontrolle heraus müssten die Zielstrebigkeit und die Konsequenz erhöht werden.

Das bedeutet nicht, dass Umschaltfußball aus dem Repertoire gestrichen wird. Im Gegenteil. "Wir haben in den letzten Jahren sehr viel auf Umschaltfußball gesetzt, damit waren wir auch sehr erfolgreich. Auch dieses Jahr haben wir sehr viele Tore aus Umschaltsituationen heraus erzielt", konstatiert Krösche. Zudem sei das Umschaltverhalten nach Ballverlusten gut gewesen. Der Sportvorstand mahnt aber: "Um in die Top-Kategorie einzutreten, reicht es nicht, nur Umschaltfußball zu spielen. Es reicht nicht, nur eine gute Struktur gegen den Ball zu haben, um umzuschalten. Letztendlich musst du auch Lösungen mit dem Ball finden. Wir müssen deutlich mehr Spielkontrolle haben, das ist entscheidend."

Krösche über die "schwerste Disziplin"

Der Sportvorstand weiß, dass das Spiel im Angriffsdrittel "die schwerste Disziplin" im Fußball ist. Er weiß aber auch, dass das "der Unterschied ist, ob du die Top 4, 5 angreifen kannst". Andere Mannschaften, denen es nicht gelang, diese fußballerische Transformation zu vollziehen, seien in ihrer Entwicklung stehengeblieben oder hätten sich von ihren Ambitionen verabschieden müssen. Krösche nannte keine Klubs, aber insbesondere Gladbach dürfte ein treffendes Beispiel sein.

Auch der Eintracht gelang dieser Entwicklungsschritt in der vergangenen Saison nicht, auf dem richtigen Weg befand sich das Team lediglich in der stärksten Saisonphase im vergangenen Herbst. In der Rückrunde stand Frankfurt hingegen weder für effizientes Ballbesitzspiel noch für die in den Jahren zuvor gewohnte Intensität. Alles wirkte wie eine nicht enden wollende Findungsphase. "Aus fußballerischer Sicht ist es der schwerste Aspekt, seine Identität zu behalten - Energie und Intensität auf den Platz zu bekommen -, trotzdem aber auch Kontrolle und Ballbesitzphasen einzubeziehen, um auch destruktiv spielende Gegner zu bespielen und diese Spiele zu gewinnen", analysiert der Sportvorstand. Allein die 14 Unentschieden in der Liga dokumentieren, dass das in der abgelaufenen Saison nicht gut genug gelang.

Kein Umbruch - Greifen die Automatismen schneller?

Defizite sieht Krösche auch in puncto Aggressivität und Pressing, er spricht von der "Grundaggressivität im Anlaufen" und betont: "Wir müssen den Gegner noch deutlich früher unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen, um auch den Weg zum gegnerischen Tor so kurz wie möglich zu halten." Ganz schön viele Aufgaben für Dino Toppmöller und sein Trainerteam.

Krösche setzt große Hoffnungen in die Sommer-Vorbereitung, die am 8. Juli mit den Leistungstests beginnt. Anders als beim großen Umbruch vor einem Jahr werde das Team diesmal zu "nahezu 90 Prozent" vom ersten Tag an zusammen sein. "Ich glaube, dass es der Mannschaft hilft, dass wir jetzt eine Vorbereitung haben, in der wir im Großen und Ganzen mit allen starten können", sagt der 43-Jährige. Außerdem hofft er, dass "gewisse Automatismen" schneller greifen werden, da sich die Spieler und das Trainerteam bereits ein Jahr kennen.

All das garantiert indes keinen Erfolg. Denn zur unausgesprochenen Wahrheit gehört auch, dass es bereits in den vergangenen Monaten - nach dem Aus in den Pokalwettbewerben - reichlich Trainingszeit gab. Nennenswerte Fortschritte wurden in dieser Zeit trotzdem nicht erzielt. Toppmöller wird in der neuen Saison schnell liefern müssen, um seine Kritiker zu überzeugen.