Was die deutsche Mannschaft noch verbessern kann

Vier Spiele, vier Siege, 11:0 Tore: Alles perfekt also? Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg griff aber auch im Viertelfinale korrigierend ein.

Aus London berichtet Paul Bartmuß

Sekunden nach ihrem großen Fauxpas war für Klara Bühl Schluss. In der 82. Minute wechselte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihre Tempodribblerin aus, direkt nachdem die ihre hundertprozentige Chance auf das entscheidende 2:0 gegen Österreich vergeben hatte. Den Ball hätte sie nur ins leere Tor befördern müssen, er rollte allerdings vorbei.

"Birgit Prinz hat mir gesagt: So einen hat man immer", berichtete Bühl danach über ein kurzes Gespräch mit der Teampsychologin, die ja selbst Stürmerin war und es wissen muss. "Ich werde daraus lernen und ihn nächstes Mal reinschieben."

Bühls Fehlschuss war nur eine von mehreren kleinen Nachlässigkeiten, die sich die DFB-Elf gegen eine hartnäckige österreichische Auswahl erlaubte. In der ersten Hälfte schwammen die Deutschen kurzzeitig sogar, ließen in der Anfangsviertelstunde vier Ecken zu - und über die ganze Spielzeit gesehen drei Aluminiumtreffer.

Noch nie ein Rückschlag: ein Nachteil?

Erst im zweiten Durchgang wurde das Spiel von deutscher Seite kontrollierter, auch weil Voss-Tecklenburg korrigierend eingegriffen hatte. "Wir waren ruhiger am Ball, haben eine bessere Positionierung gefunden und die Räume über außen besser nutzen können", erklärte Bühl. "Es lag an Kleinigkeiten, die wir verändert haben."

Tatsächlich hatte ihre direkte Gegenspielerin Laura Wienroither ab dem Seitenwechsel nur noch selten Zugriff auf die Akteurin vom FC Bayern. Die durfte oftmals tun, was sie mochte, und hätte in der 78. Minute beinahe ein Traumtor produziert.

Weil auch die Österreicherinnen ihre Hochkaräter nicht nutzten, läuft die deutsche Defensive noch immer mit weißer Weste umher. England dagegen, der andere Top-Favorit der EM, schöpfte sichtlich Energie daraus, das zwischenzeitliche 0:1 gegen Spanien umgebogen und erstmals einen Widerstand überwunden zu haben.

Voss-Tecklenburg wünscht sich Chipbälle

Könnte es für das große Ganze also gar ein Nachteil sein, dass die Elf von Voss-Tecklenburg nie mit Rückständen umzugehen hatte? "Es muss nicht zwingend ein Rückschlag dabei sein, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen", sagte Svenja Huth entschieden. "Sonst hat man in der Vergangenheit oft gesagt, Deutschland ist eine Turniermannschaft, weil es in der Gruppenphase ein bisschen holpriger war und man spätestens zur K.-o.-Phase da war."

Diesmal ist es anders. 4:0, 2:0, 3:0 und 2:0 lauten die Ergebnisse, und doch fand die Bundestrainerin Dinge zum Verbessern. "Wir sind in der Spieleröffnung nicht in die Räume gegangen, die wir taktisch vorgegeben hatten", sagte Voss-Tecklenburg über die erste Halbzeit gegen Österreich. Der Mut dafür habe gefehlt. Und konkret: "Wir hätten viel mehr Chipbälle hinter die Kette (Österreichs Viererabwehrkette, Anm. d. Red.) spielen können."

Denn grundsätzlich sei es ein Ziel gewesen, über die Flügel anzugreifen - so wie bisher in jedem der vier Spiele. "Wir wollten immer wieder über außen durchbrechen. Wir wussten, dass der Rückraum dann frei wird", sagte Voss-Tecklenburg. Genau so fiel das 1:0, aus dem Rückraum lief Lina Magull ein und schob die Hereingabe ins Tor.

"Es zeichnet uns aus", befand Vize-Kapitänin Svenja Huth, "dass wir selbst bei einem Sieg noch Punkte suchen und finden, bei denen wir Potenzial haben."

"Ich glaube, es ist einfach eine andere Muskelgruppe." Klara Bühl

Als die österreichische Trainerin Irene Fuhrmann gefragt wurde, wen sie denn nun höher einschätze, Deutschland oder England, gab sie eine interessante Antwort. Es seien zwei Teams auf Augenhöhe, aber: "England spielt vielleicht eine Spur weit vertikaler und bringt viel Dynamik mit", sagte sie, und wissen muss sie es. Schließlich begegnete ihr Team im Turnier beiden Mannschaften.

Fuhrmanns Einschätzung korrespondiert mit dem fehlenden Mut, den Voss-Tecklenburg bei der DFB-Elf ausgemacht hatte. Hier kann Deutschland also noch zulegen. Auch kleine Nachlässigkeiten in der Defensive sollten vermieden werden: Felicitas Rauch und Giulia Gwinn wirkten in manchen Situationen gegen Österreich etwas fahrig, ohne dass es letztendlich bestraft wurde. Mit der wachsenden Stärke der Gegner steigt allerdings das Risiko.

Um Kraft oder Ausdauer muss sich im DFB-Lager immerhin niemand sorgen. Sowohl während der Spiele als auch danach - das zeigten die Feierlichkeiten nach Abpfiff am Donnerstag. "Da wird schon länger getanzt. Solange die Beine noch tragen", sagte Bühl lächelnd. "Ich weiß nicht, woher die Energie in der Kabine kommt. Ich glaube, es ist einfach eine andere Muskelgruppe."