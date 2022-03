Was die Datenaffäre den VfB Stuttgart wirklich kostete

Was kostete die vom kicker aufgedeckte Datenaffäre den VfB Stuttgart wirklich? Allerhand Zahlen geisterten in den vergangenen Monaten durch den Orbit. Protokolle der Hauptversammlung und der aktuelle Jahresabschluss geben nun einen Einblick.

Und dieser frisch gewonnene Einblick ist schwerlich vereinbar mit medialen Mutmaßungen der jüngeren Vergangenheit. So schrieb etwa die "Bild"-Zeitung im Dezember 2021: "Mit satten rund fünf Millionen Euro schlagen die Abfindungen zu Buche, die der VfB unter anderem an seine ehemaligen Vorstände Jochen Röttgermann und Stefan Heim sowie an Geschäftsführer Oliver Schraft zahlen musste."

Wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, als das Verfahren mit Heim noch offen war.

In Folge der Datenaffäre hatte sich der VfB unter anderem von seinem Kommunikationschef Schraft getrennt. Dieser hatte geklagt und vor dem Arbeitsgericht Stuttgart gesiegt - in der Folge trennte man sich in einem Vergleich. Die für Marketing und Finanzen zuständigen Ex-Vorstände Röttgermann und Heim, die vom Aufsichtsrat ebenfalls abberufen worden waren, hatten ebenfalls geklagt. Bevor es zu den mündlichen Verhandlungen vor dem Landgericht Stuttgart gekommen war, hatte sich der VfB ebenfalls außergerichtlich mit dem Duo geeinigt.

"Worst-Case-Prinzip"

Doch fünf Millionen Euro? Das wäre eine extrem hohe Summe. Die scheint mit dem Wissensstand von heute kaum der Realität zu entsprechen. Denn im Jahresabschluss der VfB Stuttgart AG für 2020 heißt es: "Die Kosten, die aus den Personalentscheidungen und dem Bußgeldverfahren des LfDi im Zusammenhang mit den Untersuchungserbnissen der datenschutzrechtlichen Verstöße resultieren, werden voraussichtlich rund 2,5 Mio. Euro betragen und sind im Jahresabschluss berücksichtigt." Zwar schloss der Vorstand seine 2020er Bilanz im März 2021 ab, zu diesem Zeitpunkt waren die Verfahren mit Schraft, Heim und Röttgermann noch weit entfernt von gütlichen Einigungen.

Doch üblicherweise begutachten Wirtschaftsprüfer vor Bilanzanfertigung offene Verfahren nach dem "Worst-Case-Prinzip", also um Rückstellungen bilden zu lassen für den schlechtesten Fall, also eine haushohe Niederlage in den arbeits- und zivilrechtlichen Verfahren.

Sprich: Die für den VfB zuständige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft rechnete mit Maximalkosten von 2,5 Mio. Euro. Darin enthalten ist auch das Bußgeld des Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink, in Höhe von 300.000 Euro. Zudem die Kosten für die Firma "Esecon", die mit der Untersuchung der Datenaffäre beauftragt worden war, sowie diverser Rechtsanwaltskanzleien, die im Laufe der Aufklärung eingeschaltet worden waren. Wieviel der VfB seinen ehemaligen Mitarbeitern tatsächlich bezahlte, geht nicht aus der Bilanz hervor. Doch von den kolportierten fünf Millionen Euro dürfte der Betrag demnach meilenweit entfernt sein.

Maximal 1,5 Mio. Euro für Propagandazwecke

Maximalkosten also von 2,5 Millionen Euro - tatsächlich sollten die Folgekosten geringer zu Buche schlagen. Denn die Schwaben verfügten über eine Cybercrime-Versicherung und einigten sich im Laufe des Jahres 2021 mit ihrem Versicherer auf einen Vergleich. Aus den dem kicker vorliegenden Protokollen der AG-Hauptversammlung geht hervor, dass die Versicherung dem VfB eine Million Euro erstattet. AG und e.V. teilten diese Summe demnach untereinander auf. Der Verein ging ohne Belastung aus der Sache hervor, die AG blieb auf schmalen 47.687,11 Euro sitzen. Bei den von der Versicherung übernommen Kosten handelt es sich lediglich um direkten Schadensfolgen, also im Großen und Ganzen um die "Esecon"-Ermittlung, Rechtsberatung und Bußgeld, nicht um die Folgen der Abberufungen und Kündigungen aufgrund der Datenaffäre.

Insgesamt lässt sich aus Jahresabschluss und den Protokollen also schlussfolgern, dass der Skandal um die Weitergabe von Mitgliederdaten zu Propagandazwecken im Zuge der 2017 vorgenommenen Ausgliederung mit maximal 1,5 Millionen Euro zu Buche schlagen dürfte.

