Was die Bayern in der Königsklasse verdienten - und was schmerzlich fehlt

Der FC Bayern hat zum dritten Mal in Serie die Champions League nach dem Viertelfinale verlassen müssen. Die Münchner verlieren damit weitere Millionen-Einnahmen.

2021 Paris St. Germain, 2022 Villarreal, 2023 Manchester City - der FC Bayern scheiterte in der Königsklasse in den vergangenen drei Spielzeiten sportlich an diesen Hürden und muss folglich auf entsprechende Zusatzeinnahmen verzichten.

Nun ist es nicht so, dass der deutsche Rekordmeister dadurch am Hungertuch nagen würde. Auf den ersten Blick kassieren die Münchner immerhin 89,02 Millionen Euro an UEFA-Prämien. Durch die Zuschauereinnahmen aus den bisher fünf Heimspielen (drei in der Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale) und den Ausschüttungen aus dem Marktpool in jeweils zweistelliger Millionenhöhe verbucht der FCB dennoch einen Gesamterlös jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke.

Und doch müssen die Münchner feststellen, dass die für die zukünftige Kaderplanung möglicherweise entscheidenden Summen erst durch den Einzug ins Halbfinale verdient werden. Durch das Erreichen der Runde der letzten Vier wären weitere 12,5 Millionen Euro auf das Vereinskonto geflossen, hätten die Münchner in dieser Saison den Henkelpott abermals hochhalten dürfen, wäre ein Erlös von insgesamt 121,52 Millionen Euro möglich gewesen. Plus diverser Sümmchen durch die Zuschauereinnahmen aus dem Heimspiel gegen Real.

Die Differenz zwischen dem tatsächlich eingespielten und den im Idealfall möglichen Summen wiegt im Konzert der europäischen Klub-Schwergewichte auf den ersten Blick nicht dramatisch. Doch aufgrund der Sponsoren- bzw. Eigentümersituation der Topklubs aus England und Spanien gehen für das Aushängeschild der Bundesliga eben doch sehr wichtige Zusatzeinnahmen flöten. Die sind zwar nicht einplanbar, aber am Ende können sie eben doch den Unterschied ausmachen, wenn sich die Bayern in der anstehenden Sommertransferphase wieder um die raren Top-Spieler bemühen, die sie dann eben doch nicht bekommen. Wie zum Beispiel Erling Haaland.

Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn hatte im Rahmen des Rückspiel gegen ManCity die finanziellen Auswüchse auf dem Transfermarkt beklagt. "Man kann aber nicht einfach jemanden in Europa holen wie Robert Lewandowski, da gibt es nicht viele. Und wenn es einen gibt, dann ist es ein Preisniveau, das extrem hoch ist."

Das galt im Fall von Haaland im Sommer 2022, das gilt auch aktuell im Fall von Napoli-Stürmer Victor Osimhen. Erstgenannter war im Viertelfinale nicht der absolute Überflieger, aber der Norweger schoss in zwei Spielen gegen die Tuchel-Elf nicht nur zwei Tore, sondern ManCity damit auch auf Platz 1 der UEFA-Klubrangliste.

Bis Mittwochabend stand dort der FC Bayern, der nun auf Rang zwei abrutscht - auch das bedeutet für die Münchner finanzielle Abstriche.