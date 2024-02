Was die aktuelle Bundesliga-Tabelle so kurios und besonders macht

Die Bundesliga geht so langsam in ihre heiße Phase. Vor dem 24. Spieltag kommt die Tabelle im deutschen Oberhaus aus mehreren Gründen kurios und besonders zugleich daher.

Bei einem bloßen Blick auf die Tabelle vor dem 24. Spieltag springt eines direkt ins Auge: Vom siebten Platz, den aktuell die TSG Hoffenheim innehat, bis zum Schlusslicht Darmstadt haben alle Mannschaften eine negative Tordifferenz vorzuweisen. Erstmals in der Bundesliga-Geschichte ist das zu einem so späten Zeitpunkt der Saison der Fall - in acht Spielzeiten gab es bis dato elf Teams mit einer negativen Torbilanz (zuletzt 2021/22).

Auffällig ist auch, wie eng es zwischen Rang 7 und 15 zugeht - aktuell trennen Hoffenheim (7.) und Bochum (15.) nur fünf Punkte. Zum Vergleich: Nach 23 Spieltagen der Vorsaison betrug dieser Abstand 20 Punkte. Seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung lag das Mittelfeld zu diesem Zeitpunkt einer Saison noch nie so eng beisammen. Bislang hatte die Punktedifferenz zwischen den beiden Platzierungen mindestens sechs Zähler (2012/13) betragen.

Diese Saison ist der Abstand von Rang 5 zu Rang 7 sowie der Abstand von Rang 15 zu Rang 17 mit je zehn Punkten doppelt so groß wie der von Rang 7 zu Rang 15. Bochum als 15. liegt näher an den internationalen als an den direkten Abstiegsrängen - und weist die wenigsten Niederlagen von allen Teams auf, die sich im Tabellen-Mittelfeld befinden.

Ein gewöhnlicher Tabellensiebter? Denkste!

Alles andere als ein gewöhnlicher Tabellensiebter ist indes die TSG Hoffenheim (8/6/9). Noch nie hatte ein Siebter in der Drei-Punkte-Ära eine so schwache Bilanz wie Hoffenheim aktuell. Hannover kam 2005/06 zwar ebenfalls nur auf 30 Punkte, hatte aber mit 33:29 Toren das bessere Torverhältnis im Vergleich zur TSG.

Nur einmal zuvor hatte ein Tabellensiebter nach 23 Spieltagen mehr Niederlagen als Siege auf dem Konto: Leverkusen 1987/88 (7/8/8) - in der Drei-Punkte-Ära somit noch nie. Dass der Tabellenführer (61 Punkte) mehr als doppelt so viele Punkte wie der Tabellensiebte (30 Punkte) auf dem Konto hat, gab es seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung ebenfalls noch nie. Dafür hatte der Verein auf Platz 15 nur zweimal mehr Punkte als Bochum aktuell (25): 2000/01 war das Cottbus (26) und 2012/13 der VfL Wolfsburg (27).

Abstiegsbedrohtes Trio sorgt für Minuswert in der Bundesliga-Historie

Auch der Abstiegskampf ist in dieser Saison alles andere als gewöhnlich. Die letzten drei Mannschaften haben aktuell in Summe nur sieben Siege auf dem Konto - das ist Minuswert in der Bundesliga-Historie. Ansonsten hatten die letzten drei Teams nach 23 Spieltagen immer mindestens neun Siege zusammen auf dem Konto.

Nur einmal seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung war der Abstand zwischen Platz 15 und 16 größer als aktuell (8 Punkte): 2012/13 lagen zwischen Wolfsburg auf Rang 15 und Augsburg auf 16 sogar neun Punkte. In allen anderen Saisons lag der Abstand zwischen 15 und 16 bei maximal vier Zählern.

Insgesamt kommen die letzten drei Teams auf 45 Punkte. Das wurde in der Drei-Punkte-Ära nur zweimal unterboten: 2018/19 mit 43 Punkten und vor drei Jahren mit 44 Punkten - 2020/21 hatte aber der Drittletzte Bielefeld noch ein Spiel weniger.