"Was dich nicht umbringt ...": 20 Stiche für Rüdiger

Mit Hängen und Würgen gelang Real Madrid bereits am 4. Spieltag das Weiterkommen in der Champions League. Dafür sorgte Ausnahmefall Antonio Rüdiger - mit vollem Körpereinsatz.

Den königlichen Ausgleichstreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit hatte der Spielverlauf eigentlich nicht mehr hergegeben. Zwar war Real Madrid in Warschau, wo Schachtar Donezk seine Heimspiele austrägt, zunächst besser gewesen, aber nicht wirklich gefährlich. Schon gar nicht Eden Hazard, der in Abwesenheit des geschonten Vinicius Junior eine weitere Chance verstreichen ließ.

Als leidenschaftlich, aber auch clever auftretende Hausherren zu Beginn des zweiten Abschnitts in Führung gingen und anschließend auf einen durchaus verdienten 1:0-Sieg zusteuerten, schien sich der Champions-League-Titelverteidiger irgendwann mit dem Ausrutscher abgefunden zu haben. Die Tabellenführung hätte Real ohnehin nicht verloren und am Sonntag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) steht der Clasico an, bei dem so mancher Madrilene gedanklich schon gewesen sein könnte.

Das galt wohl auch für Antonio Rüdiger, aber im positiven Sinne. Wie Taktgeber Toni Kroos oder sein Nebenmann Nacho war der Neuzugang von Chelsea am Dienstagabend ein Ausnahmefall. Rüdiger, der unter Ancelotti noch keinen Stammplatz hat, drängte sich auf, ließ kaum etwas zu, kurbelte nach vorne mit an.

Kroos beorderte Rüdiger in den Strafraum

Und als die fünfminütige Nachspielzeit endgültig auf die Zielgerade eingebogen war, eilte er - auf Fingerzeig von Kroos - für den späten "Lucky Punch" mit nach vorne. Der eine Toni flankte mustergültig aus dem Halbfeld, der andere köpfte punktgenau ein. Vom Innenpfosten prallte der Ball ins Netz - und Schachtar-Keeper Anatoliy Trubin prallte mit voller Wucht mit Rüdiger zusammen.

Den Madrilenen, dessen Tor und der damit verbundene Punktgewinn Real bereits den Achtelfinal-Einzug sicherte, erwischte es dabei übler: Schwer blutend musste Rüdiger vom Feld geleitet werden. 20 Stiche waren schließlich nötig, um die klaffende Wunde auf der Stirn des 29-Jährigen zu nähen, der sich die Laune davon aber nicht verderben lassen wollte.

"Was dich nicht umbringt, macht dich stärker", schrieb der Verteidiger unter sein Instagram-Foto, auf dem er im Mannschaftsflieger mit einem Verband über Stirn und Auge zu sehen ist - aber auch mit einem breiten Grinsen.