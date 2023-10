Was der LASK aus Toulouse für das Altach-Spiel mitnehmen will

Der LASK will in der Bundesliga das Führungsduo nicht aus dem Augen verlieren.

Der LASK kämpft in der Bundesliga darum, das Führungsduo Salzburg und Sturm Graz nicht aus den Augen zu verlieren. Mit Niederlagen beim WAC (1:2) und in der Europa League am Donnerstag in Toulouse (0:1) setzte es für die Linzer zuletzt zwei Rückschläge. Der SCR Altach, der am Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! auf kicker) auf der Gugl zu Gast ist, zählt zu den Lieblingsgegnern des Tabellendritten. In bisher 24 Bundesliga-Vergleichen gab es erst zwei Niederlagen.

LASK-Trainer Thomas Sageder warnte allerdings vor den siebentplatzierten Vorarlbergern. "Altach ist in der Liga ganz gut gestartet, hat nur gegen Topteams Punkte liegengelassen und ganz wenige Gegentore erhalten", sagte der 40-Jährige, der die Altacher in Linz daher "mit breiter Brust" erwartete.

LASK baut auf Heimserie

Der Auftritt seines eigenen Teams in Toulouse stimmte ihn zuversichtlich. Sageder: "Wenn wir an die Leistung anknüpfen, wenn wir uns wieder so viele gute Chancen herausspielen und diesmal verwerten, sind drei Punkte möglich in Linz vor eigenem Publikum." Dort sind die Linzer in dieser Saison noch ungeschlagen. Saisonübergreifend haben sie in der neuen Raiffeisen-Arena sechs Liga-Heimspiele in Folge nicht verloren.



Mittelfeldmann Branko Jovicic erlitt in Toulouse eine Knöchelverletzung. Eine MR-Untersuchung, die über den Grad der Verletzung Auskunft geben sollte, war nach der Rückkehr aus Südfrankreich noch ausständig. Für die Partie gegen Altach ist der Serbe zumindest äußerst fraglich. Definitiv nicht zur Verfügung steht der gesperrte Sascha Horvath.