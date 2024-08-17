Was der Hlozek-Transfer alles bewirkt

Nach zwei gescheiterten Versuchen Anfangs der Woche von Oumar Solet (Knie) und Armel Bella-Kotchap (Herz) übersprang nun Adam Hlozek die Hürde der medizinischen Eignungsprüfung. Ein für die TSG enorm wichtiger Transfer.

Da dürften im Kraichgau einige tief durchgeatmet haben, nachdem Adam Hlozek nun auch die medizinische Hürde erfolgreich übersprang. Schließlich waren zu Beginn der Woche gleich zwei potenzielle Neuzugänge an der finalen Eignungsprüfung gescheitert. Ein Kuriosum.

Erst hatten am Montag Knieprobleme den Transfer von Oumar Solet von RB Salzburg verhindert, tags darauf scheiterte die Verpflichtung von Armel Bella Kotchap, nachdem eine Herzproblematik auftauchte.

Bei dem nun für rund 18 Millionen Euro von Bayer Leverkusen geholten Adam Hlozek lief alles reibungslos, der 22-Jährige Tscheche unterzeichnet einen Vertrag bis mindestens 2028 und soll nach seiner Reservistenrolle beim Deutschen Meister nun in Hoffenheim den nächsten Karriereschritt zum Leistungsträger vollziehen.

"Hervorragende Voraussetzungen"

"Adam ist ein junger, hungriger Spieler, der trotz seiner erst 22 Jahre bereits über sehr viel internationale Erfahrung verfügt - sowohl im Verein als auch in der tschechischen Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison konnte er etwa beim amtierenden Deutschen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen eine hohe Anzahl an Spieleinsätzen sammeln", sagt Frank Kramer, interimistischer Sportlicher Leiter in Hoffenheim. "Adam wollte unbedingt nach Hoffenheim wechseln, weil er die TSG als ideale Station für seinen nächsten Karriereschritt sieht. Das sind hervorragende Voraussetzungen und spricht für sich."

Gerade nach den Transferkapriolen der Vorwoche (zuvor war bereits der Kandidat Kinkoué aus Le Havre erst gar nicht zum Medical Check erschienen) ist dieser zügige und reibungslose Vollzug enorm wichtig für den Klub. Auch für den Betriebsfrieden. Denn auch innerhalb der Mannschaft rumorte es bedenklich, weil statt der dringend benötigten Verstärkungen zuletzt nur kuriose Absagen kamen. Vor allem für die Innenverteidigung werden aber noch zwei Zugänge gesucht, zudem ein Mittelstürmer und ein Kandidat für die rechte Außenbahn.

Imagegewinn für Kramer

Der Hlozek-Transfer ist nicht nur eine Aufwertung der Offensive, sondern auch für die derzeit handelnden Personen ein Imagegewinn und eine Aufwertung, besonders für Frank Kramer, der die Managerfunktion nach dem Aus des Sportgeschäftsführers Alexander Rosen vorübergehend übernommen hat, ehe er planmäßig auf seinen Posten als Akademiechef zurückkehren soll. Nach der zügigen Verpflichtung von Alexander Prass aus Graz ist nun Hlozek dem Vernehmen nach der zweite Transfer, der unter der alleinigen Regie Kramers vollzogen wurde, während bei all den anderen gescheiterten Deals im Hintergrund auch andere Kräfte die Fäden zu ziehen versuchten.