"Was denken die sich?"- EA verschiebt Global Series Turnier in die Woche

Der vierte Qualifier im Rahmen der FIFA 22 Global Series (FGS) ist auf Montag und Dienstag gelegt worden, die Community reagierte verärgert und verständnislos. Eine Analyse von Niklas Aßfalg.

Für reichlich Unmut hat die Terminierung des vierten und letzten FGS-Qualifiers gesorgt: EA SPORTS bewies einmal mehr fehlendes Fingerspitzengefühl und legte den Wettbewerb auf den 23. und 24. Mai - ein Montag und ein Dienstag. Diese Maßnahme steht in krassem und unerklärlichem Kontrast zum üblichen Vorgehen.

Die ersten drei FGS-Qualifier wurden allesamt bereits zum Start der eSport-Saison auf Wochenenden terminiert, entsprechend hatte die Community dies auch für die letzte Ausgabe erwartet. Eine Erklärung, wie diese alternative Datierung zustande kommt, lieferte EA SPORTS nicht, was ebenfalls auf Kritik stieß.

Kollision mit Arbeit und Schule

Der Entwickler und Veranstalter lässt die nötige Transparenz, die zur Beschwichtigung der Profis sowie Fans geeignet wäre, immer wieder vermissen und macht sich somit selbst zur Zielscheibe des Ärgers. Die Skillwert-Anforderung für den dritten FGS-Qualifier etwa war ohne Vorwarnung oder Erläuterung von 2.250 auf 2.375 Punkte angehoben worden.

Nun droht EA SPORTS ein Absprung diverser möglicher Teilnehmer für den vierten FGS-Qualifier: Zahlreiche ambitionierte FIFA-Spieler besuchen noch die Schule, einige stecken Ende Mai mitten in Prüfungsvorbereitungen - oder gar direkt in der Prüfungsphase. Zudem können sich nicht alle Anwärter rein durch den eSport finanzieren.

Fehleinschätzung des eSport-Kosmos?

Es mutet fast an, als kenne EA SPORTS seinen eigenen eSport-Kosmos nicht genügend, um die Konsequenzen der Entscheidungen adäquat einschätzen zu können. "FGS 4 an einem Montag und Dienstag. Bei EA gibt es so gute Preisgelder, da muss man nicht in die Schule oder arbeiten", kommentierte Ruben Pereira vom FC Basel ironisch.

Sascha Hendel vom FSV Zwickau findet direktere Worte: "Ich wäre dafür, dass alle eSportler den FGS 4 boykottieren. Ich finde es ehrlich gesagt eine Frechheit, diesen an einem Montag und Dienstag auszutragen. Was denken die sich?" Eine Frage, die EA SPORTS beantworten könnte - zu erwarten ist das aber nicht mehr.

Erschwerte Bedingungen für Nicht-Elite

Die Ansetzung dürfte zur Folge haben, dass nur die Elite der Szene vernünftige Rahmenbedingungen für den vierten FGS-Qualifier vorfinden wird. Der Veranstalter erschwert es ambitionierten Amateuren und Halbprofis hingegen signifikant. Es scheint, als würde die flächendeckende Rentabilität des FIFA-eSports massiv überschätzt - vom eigenen Organisator. Denn Schule und Prüfungen werden für die meisten vorgehen müssen, erst recht für ein Hobby.