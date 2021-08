Was Dardai unter Herthas Verteidigern besonders macht

In einer kleinen Serie stellen wir Spieler vor, die 2021/22 auf ihren großen Bundesliga-Durchbruch hoffen. Was sind ihre Stärken, wo gibt es Verbesserungsbedarf? Marton Dardai mag das Risiko - ein Daten-Check.

Mit der Rückkehr von Pal Dardai auf die Trainerbank bei Hertha BSC rückte auch dessen Sohn Marton Dardai verstärkt in den Fokus. Im letzten Drittel der vergangenen Saison wirkte der 19-jährige Innenverteidiger in neun von zwölf Spielen mit, sieben davon über die vollen 90 Minuten. War es nur ein Vorgeschmack auf mehr? Der junge Dardai im Daten-Check.

Stärken

Marton Dardai steht für eine offensive Spielausrichtung. Unter Herthas Innenverteidigern war er 2020/21 nicht nur der Spieler, der die meisten Bälle abfing - 2,16 pro Partie - und zurückeroberte, sondern spielte auch die meisten Schnittstellenpässe pro Spiel (0,21) und die meisten Bälle im letzten Drittel. Gleichzeitig fing er offensiv die meisten Bälle ab. Seine Stärken liegen im Passspiel und der Spieleröffnung.

Die Hertha-Innenverteidiger im Daten-Vergleich 2020/21 - in diesen zwei Kategorien führte Marton Dardai. StatsBomb

Schwächen

In anderen Abwehrkategorien hat Dardai noch Nachholbedarf. In der Vorsaison hatte er die niedrigste Kopfballquote (46 Prozent gewonnene Kopfbälle) aller Hertha-Innenverteidiger und wurde am häufigsten überdribbelt (0,82-mal pro Spiel). Auch sein mutiges Passspiel birgt Risiken: Sowohl bei der generellen Passquote als auch bei der Passquote bei langen Bällen war er der schwächste Herthaner Innenverteidiger - was bei seinem offensiveren Spiel aber nicht überraschend kommt.



Wo Marton Dardai Hertha-intern 2020/21 Luft nach oben offenbarte. StatsBomb

Fazit

Dardai hat sich mit 19 Jahren in die Innenverteidigung der Hertha gespielt - 2021/22 winken ihm mehr als zwölf Einsätze.

Lesen Sie auch weitere Teile der Serie - über Klimowicz (VfB), Knauff (BVB), Thielmann (Köln), Burkardt (Mainz) und Richards (Bayern)