"Was da gepfiffen wird, ist ganz schlechtes Niveau"

Die 0:1-Niederlage seiner Heidenheimer analysierte Tim Kleindienst sachlich-korrekt. Als die Sprache auf Schiedsrichter Frank Willenborg kam, wurde der Stürmer jedoch emotional.

Was war zuvor passiert? Kleindienst störte sich daran, dass Willenborg in der hektischen Schlussphase seine zunächst großzügige Linie verlor, beinahe jeden Zweikampf abpfiff und dies fast immer zu Ungunsten der Heidenheimer. "Sobald der Körper in der Schlussphase drin war, war es Foul", klagte Kleindienst und merkte zu Recht an, dass nicht jeder Körperkontakt strafbar ist. "Das regt mich auf, hier trafen zwei Mannschaften aufeinander, die körperlich spielen. Wenn es jedes Mal eine Unterbrechung gibt, wird der Spielfluss unterbrochen."

Einmal in Fahrt, redete sich der Zweitliga-Torschützenkönig in Rage: "Alles ist auf einmal ein Foul gewesen, du hast die pure Verunsicherung des Schiedsrichters gemerkt. Er wusste gar nicht mehr, wie er das Spiel leiten soll." Sein Anspruch an die Schiedsrichter im Allgemeinen: "Sie müssen besser sein, weil sie sich am Ende als Profis bezeichnen lassen wollen, wenn sie Bundesliga pfeifen."

Du darfst gar nichts mehr machen, das hat aber nichts mehr mit Fußball zu tun. Tim Kleindienst

Weg von Willenborg setzte Kleindienst zur Allgemeinkritik an: "Mir fehlt das Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter. Es ist mittlerweile ganz schlechtes Niveau, was da gepfiffen wird, man verweichlicht diesen Sport dadurch unfassbar derbe. Du darfst gar nichts mehr machen, das hat aber nichts mehr mit Fußball zu tun, dann können wir alle zum Murmeln gehen und uns freuen, dass wir keinen Körperkontakt mehr haben."

Fairerweise gab Kleindienst zu: "An ihm lag es nicht, dass wir verloren haben. Trotzdem fand ich es keine gute Leistung." Der Stürmer gilt generell als fairer Sportsmann, am Samstag wurde er erfrischend ehrlich und ließ seinem Frust freien Lauf. Und in der Sache mit Willenborg hatte er nicht gänzlich Unrecht, auch wenn diesem keine spielentscheidenden Fehler unterliefen. Die Heidenheimer Fans freilich hätten sich ihre "Schieber, Schieber"-Rufe nach Spielende sparen können. Ihre Mannschaft hätte in den 90 Minuten davor einfach nur besser, erfolgreicher spielen müssen.