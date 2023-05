Was Bochums Sieg für Hertha bedeutet

Für Hertha BSC wird die Luft immer dünner. Durch den Sieg des VfL Bochum am Samstag steht nun fest, was die Berliner selbst benötigen, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen.

Der Freitagabend verlief mit 2:5 beim 1. FC Köln schon katastrophal, der Samstag brachte kaum bessere Nachrichten für Hertha BSC: Lag der Hauptstadtklub am Samstagmittag noch nur drei Punkte hinter dem Relegationsplatz, sind es nach dem Sieg des VfL Bochum über den FC Augsburg bereits fünf. Und am Sonntag könnten es sogar sechs werden, wenn der VfB Stuttgart sein Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen gewinnen sollte.

Damit steht fest, dass Hertha (25 Punkte) in jedem Fall die beiden letzten Saisonspiele gegen Bochum am kommenden Samstag sowie in Wolfsburg am letzten Spieltag gewinnen muss, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.

Darüber hinaus müssten zwei der folgenden drei Ereignisse eintreten:

Schalke 04 (30 Punkte) holt aus den beiden verbleibenden Spielen gegen Frankfurt und in Leipzig maximal einen Punkt

ODER

der VfL Bochum (31 Punkte) verliert nach dem direkten Vergleich gegen Hertha auch das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen am letzten Spieltag

ODER

der VfB Stuttgart (28 Punkte) holt aus seinen letzten drei Spielen gegen Leverkusen, in Mainz und gegen Hoffenheim maximal zwei Punkte. Sollte der VfB aus diesen Begegnungen exakt drei Punkte holen, müsste Hertha die derzeit um 13 Tore schlechtere Tordifferenz gegenüber der Schwaben noch aufholen, um Stuttgart zu überholen.

Treten alle drei Szenarien ein, würde Hertha bei zwei eigenen Siegen sogar noch den direkten Klassenerhalt feiern.

Da die Tordifferenz für Hertha gegenüber Stuttgart realistisch kaum aufzuholen ist, wäre ein Stuttgarter Sieg gegen Leverkusen am Sonntag allerdings auch gleichbedeutend mit der Tatsache, dass ein direkter Klassenerhalt für Hertha BSC ohne den Umweg Relegation nur noch theoretisch möglich wäre.