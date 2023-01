Was bei Weiser für eine Werder-Verlängerung spricht

Dass sich Mitchell Weiser beim SV Werder Bremen "sehr wohl" fühlt, hat er bislang mit Leistung demonstriert - und nun auch mit Worten. Angesprochen auf eine Vertragsverlängerung über 2024 hinaus, sagt er: "Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen."

Aus Bremens Trainingslager in Murcia (Spanien) berichtet Tim Lüddecke

Die ersten Gespräche hätten auch schon stattgefunden. Ohne dass Weiser dabei jedoch selbst involviert gewesen wäre: "Ich sage meinen Beratern immer: Ich will Fußball spielen. Die kennen meine Interessen ja, und wenn es etwas zu berichten gibt, sollen sie mich das wissen lassen." Noch gebe es jedenfalls "nichts Konkretes", erklärt der 28-Jährigen: "Ich will mich da auch nicht zu viel mit beschäftigen, ich habe meinen aktuellen Vertrag ja erst vor ein paar Monaten unterschrieben."

Im Juli war Weiser nach einer zuvor bereits einjährigen Ausleihe in der Zweitliga-Saison auch fest von Bayer Leverkusen verpflichtet worden. Bei seinem Ex-Klub hatte er zwischenzeitlich auch Selbstzweifel verspürt, wie er im September im kicker-Interview schilderte. In Bremen wiederum "fühle ich mich sehr wohl, es macht mir sehr viel Spaß in dem Stadion und mit der Mannschaft zu spielen", so Weiser.

Bremen und Leverkusen: "Das ist schon ein Unterschied"

Dabei deutet er insbesondere auch auf die atmosphärischen Eindrücke bei den Werder-Heimspielen hin: "Das ist mir jetzt bewusst geworden - und nichts gegen Leverkusen: Aber es ist schon ein Unterschied, in Bremen Spiele zu gewinnen oder in Leverkusen. Es ist etwas Besonderes, weil man das Gefühl hat, dass die ganze Stadt hinter dem Verein steht." Das sei möglicherweise ein weiteres Argument, seinen noch bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern. "Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen", lässt er jedenfalls wissen: "Im Moment passt alles, wir haben eine besondere Konstellation."

Mit Weiser als einem Schlüsselspieler bei Werder: Der rechte Schienenspieler ist mit sieben Vorlagen einer der besten Assistgeber der Bundesliga, in der kicker-Rangliste wurde er in die nationale Klasse eingestuft. "Meine Spielweise ist vielleicht etwas auffälliger und das Eins-eggen-Eins ist ja meine Stärke", erklärt er zudem mit einem Lächeln: "Wenn es gut läuft, macht es bestimmt Spaß, dabei zuzuschauen." So gab es auch einige Stimmen, die nach seiner starken bisherigen Hinrunde eine Nationalmannschaftsnominierung für nicht unverdient hielten.

Weisers DFB-Traum: "Ist nicht abwegig"

Auch Weiser offenbart, "dass man da zwischenzeitlich mal hingeschaut hat. Man kann ja auch selber einschätzen, wie die Möglichkeiten sind. Natürlich wäre es schön gewesen, aber das war spekulativ." Sein "Traum" von seinem A-Nationalmannschaftdebüt besteht jedoch nach wie vor, erklärt der Bremer: "Wenn man früher viel in der Jugend-Nationalmannschaft gespielt hat und U-21-Europameister geworden ist, ist das natürlich nicht abwegig." Solange die Möglichkeit dazu bestehe, werde er "einfach versuchen, mein Bestes zu geben", so Weiser: "Ich denke, ich habe Qualitäten, die einer Mannschaft weiterhelfen können."