Was bei Dier an Alaba und Boateng erinnert

Das Gipfelduell ging mit 0:3 verloren. Da fällt es auch beim FC Bayern schwer, etwas Positives dabei zu finden. Trotz dreier Gegentore aber lässt sich momentan immerhin sagen, dass Winterneuzugang Eric Dier die Erwartungen auf jeden Fall erfüllt.

Am Samstagabend beim Spitzenspiel in Leverkusen durfte Eric Dier von Beginn an ran. Diesmal im Zentrum der Dreier-/Fünferkette. Der Engländer war mit seiner Ankunft sofort integriert und rechtfertigt seine dritte Startelfnominierung in Folge. Sein Ex-Tottenham-Kollege und Kumpel Harry Kane, so erzählt Dier, habe ihm dabei geholfen, sich vor allem in der bayerischen Landeshauptstadt, fernab des Rasens einzuleben. "Es ist immer einfacher, wenn du jemanden kennst", sagt der Verteidiger: "Aber auch die Menschen im Verein sind fantastisch." Auch sie haben ihren Anteil daran, dass sich Dier sehr schnell sehr gut zurechtfand beim Deutschen Rekordmeister.

Auch auf dem Platz, und das hat selbst so manchen der Bosse beim FCB überrascht, übernahm Dier sofort Verantwortung. Schon bei seiner Einwechslung beim 1:0 gegen Union Berlin dirigierte er seine Nebenleute, damals noch den heute verletzten Konrad Laimer. Zuletzt in Augsburg, ebenfalls enorm auffällig, den ebenfalls aktuell angeschlagenen Alphonso Davies. Der 49-malige englische Nationalspieler organisierte die Viererkette, achtete auf das Stellungsspiel seiner Kollegen, zeigte ihnen, wohin sie passen sollten. Auch das Duo auf der Doppelsechs erhielt regelmäßig Anweisungen von Dier, was gerade Youngster Aleksander Pavlovic guttut, ihm Sicherheit gibt.

Er ist ein extrem offener Charakter. Ein Vollblutfußballer. FCB-Sportdirektor Christoph Freund über Dier

So wie einst David Alaba, der das Spiel als Innenverteidiger vor sich hatte und mit lautstarken Kommentaren und Gesten für Ordnung sorgte. "Eric ist ein positiver Typ, der in seiner Karriere einiges erlebt hat. Er hilft uns auf und außerhalb des Platzes als Persönlichkeit", lobt Sportdirektor Christoph Freund gegenüber dem kicker: "Er spricht viel, hat eine sehr gute Art, ist ein extrem offener Charakter. Ein Vollblutfußballer." Insbesondere die Einstellung zum Beruf und die Mentalität auf dem Feld schätzen die sportlichen Entscheider.

Dier ist die zuverlässigste Konstante in der Bayernabwehr

Darüber hinaus besticht Dier mit einem klasse Passspiel, die flachen sind scharf, kommen meist auf den richtigen Fuß des Partners; mit seinen langen Schlägen kann er das Spiel wie einst Jerome Boateng klasse verlagern, diese Flugbälle sind außergewöhnlich präzise. Damit gibt der Brite, bei dem derzeit höchstens Tempomängel als Defizite ausgemacht werden können, dem FC Bayern ein fußballerisches Element in der Verteidigung, das den Münchner fehlte.

Schon erstaunlich, so zeigte auch das 0:3 in Leverkusen, dass Dier momentan die zuverlässigste Konstante in der Bayernabwehr ist. An den Gegentoren in Leverkusen trifft den Engländer die geringste Schuld.

In der kommenden Montagsausgabe des kicker und hier im eMagazine lesen Sie mehr über die drei Winter-Neuzugänge beim FC Bayern. Was die Bosse erwarten, warum sie verpflichtet wurden, was die ausschlaggebenden Kriterien waren - und was Sportdirektor Christoph Freund zu seinen Transfers sagt.