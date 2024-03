Was Bayerns Weiterkommen finanziell bedeutet

In der vergangenen Saison hatten nur zwei Klubs in der Champions League mehr verdient als der FC Bayern. Durch den Sieg gegen Lazio Rom bewegt sich der Rekordmeister schon wieder auf ähnlichem Niveau.

Im Sommer will der FC Bayern einige Kaderkorrekturen vornehmen, ein neuer Top-Trainer muss ebenfalls gefunden und finanziert werden. Auf die Einnahmen aus der Champions League können sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters dabei einmal mehr verlassen.

Obwohl sie bereits im Viertelfinale am späteren Sieger Manchester City gescheitert waren (0:3/1:1), schlossen die Münchner die vergangene Saison in der Königsklasse finanziell auf dem dritten Platz ab. Nur ManCity (134,9 Millionen Euro) und Halbfinalist Real Madrid (118,8 Millionen Euro) übertrafen die 108,2 Millionen Euro, die der FCB von der UEFA erhielt.

Schon jetzt haben die Bayern Prämien von 86,02 Millionen Euro sicher

Weil die UEFA zu beträchtlichen Teilen auch vergangene Erfolge und den jeweiligen nationalen TV-Markt bei der Ausschüttung berücksichtigt, hatte etwa Finalist Inter Mailand sich mit "nur" 101,3 Millionen Euro begnügen müssen, was den fünften Platz - noch hinter Achtelfinalist (!) Paris St. Germain (101,4 Millionen Euro) - bedeutete.

Am Dienstagabend erreichten die Bayern erneut das Viertelfinale und bewegen sich finanziell damit schon wieder auf ähnlichem Niveau. 10,6 Millionen Euro kamen durchs Weiterkommen gegen Lazio Rom (0:1/3:0) allein an Prämien hinzu. Zusammen mit dem Antrittsgeld in Höhe von 15,64 Millionen Euro, den 14,93 Millionen Euro für fünf Siege und ein Remis in der Gruppenphase, den 9,6 Millionen Euro für den Achtelfinaleinzug und den 35,25 Millionen Euro, die der zweite Platz in der UEFA-Koeffizienten-Rangliste einbringt, summieren sich die Einnahmen bereits auf 86,02 Millionen Euro.

Weil aus dem Marktpool mindestens der Wert aus dem Vorjahr (17,9 Millionen Euro) realistisch ist, können der neue Sportvorstand Max Eberl und seine Kollegen erneut mit einer dreistelligen Millionensumme rechnen. Zuschauereinnahmen sind dabei noch nicht einmal eingerechnet.

Sollte auch noch der Sprung ins Halbfinale gelingen, kämen weitere 12,5 Millionen Euro hinzu. Der Sieger im Finale am 1. Juni in Wembley erhält noch einmal 20 Millionen Euro, der Verlierer 15,5 Millionen Euro.

"Sehr dankbar" zeigte sich Eberl über die finanzielle Mithilfe der Mannschaft. Aber: "Für mich ist erst mal der sportliche Wert ein größerer, weil es jetzt doch keine einfache Situation war."