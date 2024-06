Was Bayern an Olise schätzt und der Haken bei Xavi

Wen verpflichtet der FC Bayern neben Hiroki Ito und dem australischen Talent Nestory Irankunda? Die meisten Kandidaten sind bekannt, der Verhandlungsstand ist unterschiedlich.

Am weitesten sind die Bemühungen um Michael Olise von Crystal Palace gediehen. Der 22-Jährige Flügelstürmer soll in den kommenden Tagen den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Fünfjahresvertrag signieren. Die sportlich Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister halten den in London geborenen Franzosen für einen der besten Flügelstürmer in seiner Altersklasse.

Neben beiden Flügelpositionen könnte er auch zentral offensiv hinter Harry Kane auflaufen, auch wenn diese Position prinzipiell für Jamal Musiala vorgesehen ist. Olise gilt als kreativer Dribbler, der Tore vorbereiten und schießen kann. Imponiert hat den Entscheidern, wie sich Olise über den FC Reading in die Premier League zu Palace hochgekämpft hat, nachdem er in der Jugend beim FC Arsenal, dem FC Chelsea und Manchester City ausgebildet worden war. Zu klären wird in Gesprächen noch sein, ob der für Frankreich Nominierte tatsächlich an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen wird.

Verhandlungen bei Palhinha stocken

Bei Wunschsechser Joao Palhinha stocken die Verhandlungen aktuell etwas. Die Münchner sind nicht bereit, jeden aufgerufenen Preis zu zahlen, 45 Millionen Euro sind ihrer Meinung nach das höchste der marktgerechten Gefühle. Der Portugiese spielt derzeit bei der Europameisterschaft. Eventuell hofft sein Arbeitgeber FC Fulham, dass der 29-Jährige dort seinen Marktwert steigert.

Verbürgt ist zudem das Interesse an Innenverteidiger Jonathan Tah sowie dem Niederländer Xavi, der aktuell nach seiner Leihe zu RB Leipzig wieder bei PSG unter Vertrag steht und nach der EM eine Entscheidung über seine Zukunft treffen möchte. Für diese Transfers gilt jedoch, dass die Münchner auch Platz im Kader schaffen wollen bzw. müssen, um Geld einzunehmen und um zu viel Unzufriedenheit im Kader zu vermeiden. Bei Tah, der im Februar 29 Jahre alt wird, gilt zudem das Argument marktgerechter Preis wie bei Palhinha. In der Offensive tummeln sich auch ohne den als hochinteressant eingeschätzten Xavi zu viele Spieler, nach Olises Unterschrift ohnehin.