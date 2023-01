Was Baumgart von Selke erwartet

Mit Davie Selke (27) wird der 1. FC Köln am Montag die Vorbereitung auf die noch ausstehenden 19 Spiele aufnehmen. Der Angreifer kommt ablösefrei von der Berliner Hertha, unterschreibt nach der obligatorischen sportmedizinischen Untersuchung einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Er nimmt am Montag die Arbeit in Köln auf: Davie Selke. imago images

Knapp 18 Monate also bleiben dem Angreifer, seiner ins Stocken geratenen Karriere neue Fahrt zu verleihen. Bei der Hertha spielte Davie Selke nurmehr eine Nebenrolle (13 Einsätze, ein Tor in dieser Spielzeit), in Köln ist ihm ein wichtigerer Part zugedacht.

Dass es Fans geben mag, die Selke kritisch gegenüberstehen, weiß man beim 1. FC Köln. Gleichwohl darf dies in den Überlegungen natürlich nur eine weit untergeordnete Rolle spielen. Denn Selke verkörpert in Normalform einen Typen, den der FC durchaus gebrauchen kann.

Seit der Amtsübernahme von Steffen Baumgart sind die "Geißböcke" eines der Teams in der Liga, das am häufigsten in den gegnerischen Strafraum flankt. Eine Spielweise, von der Anthony Modeste im ersten Baumgart-Jahr extrem profitierte und mit 20 Treffern eine sportliche Wiedergeburt feierte, die ihm schließlich den Weg zum großen Geld nach Dortmund ebnete.

Selke bereit, auf Geld zu verzichten

Für Modeste kam mit Steffen Tigges ein Hoffnungsträger, der es bislang allerdings auf nur drei Tore brachte. Florian Dietz, die Alternative zu Tigges, verletzte sich schwer am Knie. Der FC war also gezwungen, mit kleinem Budget auf einem schwierigen Markt Fantasie zu entwickeln und einen Stürmer zu finden. Man entschied sich für Selke, auch weil der sofort bereit war, für deutlich weniger Geld nach Köln zu kommen.

Sein zukünftiger Trainer registriert die Skepsis, verstehen kann er sie nicht. "Ich will nicht hören, was Spieler nicht können. Ich will herausfinden, was sie können", sagt Baumgart, der mit Fug und Recht auf eine Menge Profis verweisen kann, die er besser machte seit seinem Amtsantritt.

Von Marvin Schwäbe über Benno Schmitz bis hin zu den gut verkauften Salih Özcan und Anthony Modeste, ganz zu schweigen von den weitgehend unbekannten Neuzugängen wie Dejan Ljubicic, Denis Huseinbasic oder Erik Martel. Oder Florian Kainz, der sportlich in einer Sackgasse zu stecken schien und seit vielen Monaten das Schwungrad der Kölner Offensive verkörpert.

Baumgart: "Er schafft Räume für die Kollegen"

Jetzt will er Selke mit dem nötigen Selbstvertrauen vollpumpen und er sieht dabei die Vorteile: "Er schafft Räume für die Kollegen, er kann eklig für den Gegner sein und Präsenz im Strafraum entwickeln." Dazu ist den Kölnern nicht entgangen, dass Selke kein Weg zu weit ist beim Anlaufen des gegnerischen Aufbaus wie auch beim Gegenpressing nach hohen Ballverlusten.

Alles in allem also ein Paket, das funktionieren kann. Das will Steffen Baumgart nun auspacken. Wenn es klappt, wie erhofft, wäre es ein schönes nachträgliches Weihnachtsgeschenk.