Was Baumgart seinen Stürmern gegen die Flaute rät

Am Samstagabend trifft der 1. FC Köln auf den VfL Bochum. Ein Gegner, den es im Abstiegskampf zu schlagen gilt. Doch vor allem die Offensive ist zu harmlos. Trainer Steffen Baumgart hat für seine Stürmer ein simples Mittel parat.

Immerhin ein Punkt wanderte zuletzt beim 1:1 gegen den FC Augsburg auf das Konto des 1. FC Köln. Einen "Teilerfolg" nennt Trainer Steffen Baumgart das - auch er weiß aber, dass sein Team dringend einen Sieg benötigt. "Dass wir Letzter sind, war nicht abzusehen für mich. Das war nicht der Plan", betont der 51-Jährige und kündigt an: "Jetzt versuchen wir in Bochum einen Teilerfolg oder den ganz großen Erfolg zu holen." Heißt: Einen Sieg.

Den haben die Geißböcke auch dringend nötig: Teams wie Bochum (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gilt es zu schlagen, wenn Köln im Kampf gegen den Abstieg im Rennen bleiben will. Da passt es ganz gut, dass lediglich Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic erkältet ist und nicht mit ins Ruhrgebiet fahren wird.

Der Rat an die schlechteste Offensive der Liga

Immerhin spürt Baumgart keine Panik im Klubumfeld, sondern "viel Ruhe". Natürlich werde über das Team diskutiert, aber das sei ja in so einer Situation normal. Für Köln allerdings ist so viel Ruhe nicht gerade die Regel - und dass er noch in Ruhe arbeiten kann, weiß Baumgart durchaus zu schätzen.

Was also tun gegen die sportliche Krise? "Wir haben es verdient, in der einen oder anderen Situation Glück zu haben", betont der Coach, weiß aber auch, dass der Lauf der Dinge durchaus selbst gelenkt werden kann. Mehr Tore wären da ein Anfang: Der 1. FC Köln stellt nach zehn Spieltagen mit acht Toren die schlechteste Offensive der Bundesliga.

"Du musst schießen. Und wenn du das siebte Mal schießt und nicht triffst, musst du das achte Mal schießen", betont Baumgart, ja einst selbst Stürmer. Die Qualität sieht er bei seinen Stürmern wie Davie Selke, Mark Uth, Luca Waldschmidt und Steffen Tigges gegeben. Wichtig sei dann auch, diese Angreifer in die entsprechenden Positionen für Treffer zu bringen.

Gegen Augsburg klappte das immerhin ganz gut. Da gaben die Kölner 26 Torschüsse ab. Hinter die Torlinie schaffte es aber nur einer. "Mir hat in solche Situationen immer die Einfachheit und Klarheit geholfen", rät Baumgart, der wieder den zuletzt aus der Startelf geflogenen Davie Selke in die erste Formation stellen könnte: "Er hat sehr gut trainiert."

Die Defensive sieht Baumgart dagegen stabil - obwohl das bislang letzte Pflichtspiel ohne Gegentor aus dem April datiert. Da gab es ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach. "Wenn man das 0:6 gegen Leipzig rausnimmt, haben wir gute Abwehrarbeit geleistet", sagt Baumgart, und: "Es gibt nicht viele Spiele, in denen wir viele Chancen zugelassen haben: Leipzig und Leverkusen."

Am Ende werden Spiele vorne entschieden. Kölns Trainer Steffen Baumgart

Sonst habe die Defensive immer "gut gestanden und wenig zugelassen. Es ist nicht so, dass wir immer auseinandergekegelt werden." Tatsächlich haben sechs Team ebenfalls bereits 22 oder mehr Gegentreffer kassiert. "Aber am Ende werden Spiele vorne entschieden", sagt Baumgart, "und wenn ich sehe, was wir hinten spielen und was vorne, bin ich der Meinung, dass wir fünf Punkte mehr haben könnten." Den Beweis für diese These kann sein Team ja bereits am Samstagabend antreten.