Was alles für eine Pause für Andrich spricht

Seit dem 2:3 am Freitag in Mainz hat Robert Andrich nicht mehr mit der Mannschaft, sondern nur individuell trainiert. Auch wenn seine Kniebeschwerden bis Samstag abgeklungen sein sollten, spricht vieles dafür, dass der Sechser gegen Arminia Bielefeld eine Pause erhält.

Es handelt sich um altbekannte Probleme, die Robert Andrich in diesen Tagen plagen. "Das ist eine Reizung, die er schon mal in der Hinrunde hatte. Das hat sich übers Wochenende nicht so wie gewünscht und wie in den vorherigen Wochen regeneriert", erklärt Trainer Gerardo Seoane, "daher haben wir entschieden, ihm zwei, drei Tage mehr Zeit zu geben mit zwei, drei lockeren Einheiten, um dann zu evaluieren, wie es geht."

Bis einschließlich Mittwoch ging es in dieser Woche noch nicht gut. "Er hat noch Beschwerden im Knie", hatte Seoane nach dem Dienstagtraining konstatiert. Daran hatte sich offenbar auch am Mittwoch nichts geändert.

Andrichs Geheimniskrämerei

Zwar machte Andrich selbst ("Das verrate ich nicht") aus seinem Gesundheitszustand und dem Zeitpunkt seiner Rückkehr ins Teamtraining am Mittwochmittag ein Geheimnis. Allerdings hatte er zuvor nach diversen Passübungen und ein paar leichten Steigerungsläufen in einem längeren Gespräch mit Athletik-Trainer Daniel Jouvin wiederholt Passbewegungen angedeutet, was darauf schließen lässt, dass das Knie immer noch zwickt.

Ob es bei Andrich gesundheitlich für einen Startelfeinsatz am Samstag reicht, bleibt abzuwarten. "Weil wir jetzt auf diesen Positionen wieder besser besetzt sind, gibt uns das die Möglichkeit, die Belastung bei Rob in dieser Woche etwas zurückzunehmen", erklärt Seoane, "mal schauen für das Wochenende, ob die Schmerzen ganz ausklingen oder nicht. Das ist noch ein Fragezeichen."

Doch selbst wenn der innerhalb eines halben Jahres zum Führungsspieler aufgestiegene 27-Jährige schon am Donnerstag wieder komplett mitmachen sollte, gibt es für den Schweizer mehrere gute Gründe, Andrich trotz guter Form eine Pause zu verordnen.

Seoanes Luxus

So ist gerade auf der Doppelsechs die Konkurrenz quantitativ und qualitativ so groß wie auf keiner anderen Position. So konnte sich Seoane jüngst beim 4:2 gegen Stuttgart trotz des Fehlens des österreichischen Kapitäns Julian Baumgartlinger den Luxus leisten, mit dem Argentinier Exequiel Palacios und dem Chilenen Charles Aranguiz zwei aktuelle Nationalspieler für das derzeit gesetzte Duo Kerem Demirbay/Andrich in der 70. Minute ins Spiel zu bringen.

Dieses Angebot an Klassespielern erfordert ein gewisses Fingerspitzengefühl des Trainers. Besonders, solange noch nicht im Drei-Tage-Rhythmus gespielt wird.

Aranguiz ist wieder komplett hergestellt

"Wir sind sehr ausgeglichen in den Positionen besetzt. Das eröffnet uns die Möglichkeit, gewisse Wechsel zu machen", betont Seoane. Folglich müsste der Trainer angesichts dieser Tatsache dem inzwischen nach einer Wadenverletzung wieder komplett hergestellten und zweimal nur als Joker eingesetzten (früheren) Platzhirschen Aranguiz schon gut erklären, warum er ihn nicht für die Startelf nominiert, wenn ein Konkurrent über die Hälfte der Trainingswoche ausfällt.

Zudem wäre es klug, Andrich und dessen Knie vor den bald startenden englischen Wochen am Samstag gegen Bielefeld eine Erholungspause zu gönnen. Benötigt Seoane doch die volle Power des Mentalitätsspielers in den nachfolgenden Partien bei Bayern München, im Achtelfinale der Europa League sowie im weiteren Saisonverlauf.

Seoane gibt sich gelassen

Es spricht also vieles für eine Auszeit für Andrich. Zumal der Trainer aufgrund der Alternativen keinen entscheidenden Leistungsunterschied im defensiven Mittelfeld erwartet. "Wir haben im zentralen Mittelfeld ja schon mit allen Kombinationen gespielt", gibt sich Seoane gelassen, "und ich war eigentlich mit allen zufrieden. Da habe ich keine Bedenken."