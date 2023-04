Was Ajorque und Thurk in Mainz verbindet

Fünf Saisonspiele stehen noch aus, doch Ludovic Ajorque ist jetzt schon der torgefährlichste Winterzugang aller Zeiten. Er liegt gleichauf mit Michael Thurk, der allerdings kein echter Neuer war.

Im Januar 2005 kehrte Thurk von Energie Cottbus in den Schoß der Mainzer Fußballfamilie zurück, die er sechs Monate zuvor verlassen hatte. Beim Zweitligisten in der Lausitz kam er bei Trainer Eduard Geyer nur auf acht Zweitligaeinsätze. Dafür lief es in der Rückrunde beim damaligen Aufsteiger Mainz 05 umso besser: In 13 Einsätzen schoss Thurk sechs Bundesligatore. Ein echter Neuling war Thurk jedoch nicht, trug er doch bis Sommer 2004 fünf lange Jahre das 05-Trikot. Dass er keine Eingewöhnungszeit brauchte, kam nicht überraschend.

Ganz anders war die Ausgangssituation von Ajorque, der am 24. Januar zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt beim FSV bis 2026 unterschrieb. Das Trainingslager in Marbella hatte der 1,96-Meter-Stürmer verpasst, weil die Klubs noch keine Einigung erzielen konnten. In den ersten Januartagen war Racing Straßburg noch nicht bereit, den Stürmer für sechs Millionen Euro Ablöse ziehen lassen. Eine Woche vor dem Ende des Transferfensters stimmten die Franzosen schließlich zu.

Das Risiko nach einer von wenig Erfolg geprägten Hinrunde den unzufriedenen Ajorque, der schon im Sommer 2022 in die Bundesliga wechseln wollte, zu behalten und zuzuschauen, wie sich der Preisverfall womöglich fortsetzt, war groß. Vor der Saison war der 29-Jährige bereits mit Hertha einig, stattdessen landete er ein halbes Jahr später in Mainz.

Das "Schicksal", so der Stoßstürmer kürzlich im kicker-Interview, habe ihn nach Mainz verschlagen, worüber er alles andere als unglücklich ist. "Es ist wie ein Traum, den ich gerade lebe", sagte er nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Bayern. Gegen den Rekordmeister hat Ajorque im fünften Spiel nacheinander getroffen und sein Konto auf sechs Bundesligatore ausgebaut.

Französische Nationalmannschaft? - Ajorque: "Das Team liegt in weiter Ferne"

Von seiner Bodenständigkeit hat die Mainzer Nummer 17 trotz der Erfolge in den vergangenen Monaten und zehn Spiele ohne Niederlage nichts eingebüßt. "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor wieder helfen konnte", sagte er artig und wischte auch die Frage nach Frankreichs Nationalteam vom Tisch: "Es gibt großartige Spieler in der Nationalmannschaft, das Team liegt in weiter Ferne. Ich bin froh, ein Mainzer zu sein."