Warum Xabi Alonso Grimaldo auf die Sechs schickte - und nicht Andrich

Dass Alejandro Grimaldo kein normaler Linksverteidiger ist, ist inzwischen bekannt. In Stuttgart beorderte Leverkusens Trainer Xabi Alonso ihn in der Schlussphase sogar auf die Doppelsechs.

Als Xabi Alonso in der Schlussphase beim 1:1 in Stuttgart Piero Hincapie einwechselte, um die linke Abwehrseite gegen VfB-Joker und Highspeed-Flügelstürmer Silas zu sichern, kam es zu einem bemerkenswerten Zug des Leverkusener Trainers. Nahm dieser doch nicht Linksverteidiger Alejandro Grimaldo, sondern den defensiven Mittelfeldspieler Exequiel Palacios vom Platz - und positionierte Grimaldo auf der Doppelsechs neben Granit Xhaka.

Eine Rochade, die belegt, wie vielseitig einsetzbar der spanische Nationalspieler ist. Als linker Verteidiger in einer Viererkette und als linker Schienenspieler im 3-4-3 natürlich. Aus letzterer Position rückte der spielstarke Linksfuß schon oft situativ auf die halblinke Position im Mittelfeld, oft sogar als verkappter Zehner.

Jetzt beorderte Xabi Alonso den starken Kombinationsspieler, der bei vielen anderen Klubs auch aufgrund seiner Torgefährlichkeit wohl ein Kandidat für die Spielmacherposition wäre, in Stuttgart für die inklusive Nachspielzeit letzten zehn Minuten sogar fest auf die Doppelsechs.

Grimaldo, im Sommer ablösefrei von Benfica Lissabon zu Bayer 04 in die Bundesliga gewechselt, ist einer der Schlüsseltransfers für Leverkusens bislang so grandiose Saison, in der der Werksklub auch nach 22 Pflichtspielen bei 19 Siegen ungeschlagen ist. Der 28-Jährige stellt für Bayer einen Glücksfall dar - und natürlich auch für seinen Trainer Xabi Alonso.

Dass der Alleskönner in den zehn Minuten in Stuttgart seinen neuen Job zur Zufriedenheit seines Chefs erledigte, beweist Grimaldos Klasse. "Er hat häufig schon phasenweise auf der Doppelsechs oder offensiver gespielt. Er kann die Position schon spielen", lobt Geschäftsführer Simon Rolfes den Linksverteidiger.

Und was ist mit Andrich?

Allerdings warf dessen Versetzung ins defensive Mittelfeld auch eine Frage auf: Warum brachte Xabi Alonso für diese Position nicht Robert Andrich, einen Spezialisten und seines Zeichens deutscher Nationalspieler?

Dessen Konkurrent Palacios hatte keinen guten Tag erwischt, so dass Andrich als dessen Ersatz logisch gewesen wäre. Und auch Grimaldo selbst hatte in der ersten Hälfte so seine Probleme gehabt. Warum also nicht Andrich? Zumal Xabi Alonso in Stuttgart zwei Wechseloptionen ungenutzt ließ.

Die Antwort ist relativ einfach. Hatte Andrich doch am Mittwoch bei seinem Einsatz im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn (3:1) einen Pferdekuss erlitten, weswegen er danach auch nur individuell trainiert hatte.

Eine Verletzung, die der Klub nicht öffentlich gemacht hatte, was zu Fehlinterpretationen von Xabi Alonsos Rochade in Stuttgart hätte führen können. So aber war es naheliegend, dass Xabi Alonso in den Schlussminuten von Stuttgart Grimaldo für den Job neben Xhaka auswählte und nicht Andrich, um bei diesem kein unnötiges Risiko einzugehen.

Chance gegen Molde

Am Donnerstag im abschließenden Gruppenspiel der Europa League gegen Molde FK, vor dem Bayer 04 als Tabellenerster den Einzug ins Achtelfinale bereits sicher hat, dürfte Andrich jedoch wieder zum Zuge kommen. Wird Xabi Alonso die Partie doch dazu nutzen, um möglichst viele Stammkräfte vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Bayern-Bezwinger Eintracht Frankfurt zu schonen.