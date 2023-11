Warum Xabi Alonso die Bayern egal sind

Es ist auch am 12. Spieltag so: Mal wieder dürfen die Münchner vorlegen. Mal wieder muss Bayer 04 nachziehen. Doch Trainer Xabi Alonso misst dieser Konstellation an der Spitze keine Bedeutung zu. Zumindest noch nicht.

Werder Bremen ist für Xabi Alonso ein besonderer Gegner. Erzielte der noch 41-Jährige doch am 18. Oktober 2014 beim 6:0 des FC Bayern in München gegen Werder seinen ersten Treffer in der Bundesliga. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll es für den Trainer von Bayer 04 diesmal an der Weser etwas zu feiern geben - und zwar nicht nur seinen 42. Geburtstag, den der Baske am Spieltag begeht.

Über die Stimmungslage ihres Trainers werden nämlich die Bayer-Profis in großem Maße ganz alleine entscheiden mit ihrem Auftritt in Bremen. "Es ist egal, ob ich Geburtstag habe, es geht um die drei Punkte", setzt Xabi Alonso klare Prioritäten wie das Präsent der Mannschaft am Samstagnachmittag ausfallen soll.

Schon am Abend zuvor gibt es für die Leverkusener Delegation einen Grund anzustoßen. "Heute hat Lukas Geburtstag", erklärte Xabi Alonso mit Blick auf Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky, der am Freitag 34 Jahre alt wurde, "wir feiern heute Abend ein wenig."

Dabei wird im Mannschaftshotel auch der Blick nach Köln gehen, wo am Abend die Bayern beim FC antreten. Die Geißböcke könnten mit einer Sensation bei Hradecky und Xabi Alonso für eine schöne Bescherung sorgen. Oder umgekehrt den Werksklub mit einem Sieg wieder unter Zugzwang setzen, wenn dieser die Tabellenspitze verteidigen möchte.

"Für uns ist es egal, wann Bayern, Dortmund oder Hoffenheim spielt"

Doch der Konstellation, dass die Münchner wie fast immer in dieser Saison vorlegen und die Leverkusen wegen der Europa-League-Teilnahme oft erst am Sonntag spielen und meist nachziehen müssen, misst Xabi Alonso zumindest bislang keine hohe Bedeutung bei.

"Für uns ist es egal, wann Bayern, Dortmund oder Hoffenheim spielt. Unser Fokus liegt auf unserem Spiel", beteuert der Baske, "wir sind im Dezember - da ist es zu früh, sich nur auf einen Gegner zu fokussieren." Eventuell schon im März, wahrscheinlich im April und ganz sicher im Mai würde der Trainer über diese Konstellation im Terminplan aber sicherlich anders denken.

Die Konsequenz aus der aktuellen Haltung ist jedoch auch klar. "Also liegt unser Fokus jetzt auf Bremen", erklärt Xabi Alonso, "heute werden wir zu Abend essen und danach das Spiel anschauen." Und bei einer Sensation dann nochmal extra anstoßen - auch wenn es noch viel zu früh in der Saison ist, um sich nur auf einen Konkurrenten im Titelkampf zu konzentrieren ...