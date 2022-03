Warum Wirtz und Baumgartlinger auf Bayers A-Liste fehlen

Bayer-04-Fans, bitte nicht erschrecken: Nationalspieler Florian Wirtz steht nicht auf der A-Liste der Werkself für die K.-o.-Phase der Europa League. Und dabei hat der Klub nur 23 statt der erlaubten 25 Akteure auf diese gesetzt.

Ein grober Fehler der Verantwortlichen? Natürlich nicht. Denn der Klub verzichtet keinesfalls auf seinen wertvollsten Profi. Vielmehr hat der Klub den 18-jährigen Wirtz, der noch in der U 19 auflaufen könnte, auf die Liste B gesetzt, über die Nachwuchsspieler für den Wettbewerb gemeldet werden können.

Mit der Streichung von Wirtz, des zum CFC Genua verliehenen Nadiem Amiri und des an Hellas Verona abgegebenen Panagiotis Retsos von der Liste A schafft Bayer Platz für drei Nachrücker: Winter-Einkauf und Mittelstürmer Sardar Azmoun, den von einem Kreuzbandriss genesenen Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah und den nach seiner Leihe zu Brann Bergen zurückgekehrten und aufgrund Andrey Lunevs Ausfall (Syndesmoseriss) benötigten Ersatz-Torhüter Lennart Grill.

Baumgartlinger fehlt völlig

Auf Bayers Meldelisten fehlt hingegen Julian Baumgartlinger völlig. Der 34-Jährige, der nach einer erneuten Knie-Operation im Herbst und langer Leidensgeschichte am Samstag beim 1:1 in München erstmals wieder im Aufgebot der Werkself stand, jetzt aber nach Klubangaben die Belastung dosieren musste und am Dienstag im Training fehlte, wäre die vierte Nachmeldung gewesen. Erlaubt sind aber nur drei.

Doch selbst wenn ein vierter Tausch möglich gewesen wäre, hätte eine andere Regelung Baumgartlingers Nominierung verhindert: So muss jeder Klub mindestens vier der 25 Plätze auf der Liste A mit einem im Klub ausgebildeten Local Player besetzen. Als solche zählen bei Bayer auf der aktuellen Liste A aber nur Niklas Lomb und Paulinho sowie der anfangs ebenfalls gemeldete Emrehan Gedikli (18), der längst an Trabzonspor verkauft wurde und inzwischen auch wieder gestrichen wurde.

Zwei der 25 Plätze bleiben frei

Folglich musste der Bundesligist zwei der 25 Plätze freilassen. Und so hätte es auch keinen Unterschied gemacht, wenn Bayer den Local-Player Gedikli zur Meldefrist nicht nominiert hätte.

Übrigens: Dass Bayer Wirtz auf die Liste B setzen konnte, war nur möglich, weil der Offensivspieler seit Januar 2020 und damit gerade rechtzeitig zwei Jahre durchgehend für Bayer spielberechtigt ist. Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass ein Nachwuchsspieler auf die Liste B gesetzt werden kann. Und dieser Passus verhinderte beispielsweise, dass Bayer bei der großen Personalnot im Herbst die beiden im Sommer 2021 verpflichteten 16-jährigen Toptalente, Zidan Sertdemir und Iker Bravo, über die Liste B nachnominierte.