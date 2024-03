Warum wird in der Handball-Bundesliga an Feiertagen gespielt?

Auch an Feiertagen ruht der Ball in der Bundesliga nicht. Das Oster- und Pfingstwochenende sowie der zweite Weihnachtstag haben sich, abgesehen vom Karfreitag, in den letzten Jahren zu festen Spieltagen etabliert. Jetzt stehen wieder acht Spiele an. Warum ist das so?

Auch am Osterwochenende ist der Ball in Bewegung. Sascha Klahn

"Die HBL setzt Spieltage an Feiertagen an, die Bund oder Land nicht besonders schützen, da die Resonanz auf Fanseite in den Arenen und vor den Bildschirmen erfahrungsgemäß besonders gut ist. Gerade für Familien sind Feiertage eine gute Möglichkeit, um in der gemeinsamen Freizeit zu HBL-Spielen in die Hallen zu kommen. Feiertagsspieltage haben mit die höchsten Hallenauslastungen", erklärt Daniel Mayr, Leiter Content und Redaktion der Handball-Bundesliga. Lediglich am Karfreitag darf in Deutschland nicht gespielt werden, da dieser als stiller Feiertag gilt.

Umsatzstark und gute TV-Quoten

"Bei den Clubs sind diese Spieltage entsprechend umsatzstark und auch die übertragenden Sender erzielen gute Reichweite. Wir sind darüber hinaus daran interessiert, dass gerade zum Beispiel an den Weihnachtsfeiertagen die Auswärtsfahrten nicht zu lang ausfallen, was aber leider nicht immer voll aufgeht", fügt er hinzu.

Auch die begrenzte Zeit durch die hohe Taktung von Bundesliga und internationalen Wettbewerben spielt eine Rolle: "Die Ansetzungen an Feiertagen sind außerdem auch Teil eines Spielplans, der durch nationale und internationale Ansetzungen eng getaktet ist. Andere Profiligen haben hier aber die selben Zwänge und verfahren ähnlich".

Für die Spieler der HBL gibt es also auch an Ostern keine Pause. Das betrifft allerdings nicht nur den Handball. Auch im Fußball, im Basketball und im Eishockey wird am Wochenende beispielsweise regulär gespielt.