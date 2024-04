Warum wird die morgige HBL-Spitzenpartie um 14.05 Uhr angepfiffen?

Am Sonntag (21.04.2024) steht das Handball-Bundesliga-Topspiel zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel an. Doch ein überraschender Faktor muss beachtet werden: Anpfiff ist um 14.05 Uhr; eine ungewöhnliche Zeit. Warum ist das so?

14.05 Uhr ist die Anpfiffzeit für die Partie zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel - warum ist dem so? Sascha Klahn