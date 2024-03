Warum wird das Nordderby um 15.40 Uhr angepfiffen?

Am Samstag (23.03.2024) steigt das 110. Nordderby zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel. Angepfiffen wird um 15.40 Uhr - eine eher ungewöhnliche Zeit. Warum ist das so?

Am Samstag steht das 110. Nordderby an. Sascha Klahn

In der Vergangenheit haben Spiele schon öfter nicht wie gewohnt zur vollen oder halben Stunde begonnen. So wurden in dieser Saison beispielsweise die Spiele zwischen dem THW Kiel und den Füchsen Berlin (übertragen beim NDR) sowie zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Kielern (übertragen beim SWR) jeweils um 14.05 Uhr angepfiffen.

Grund für diese krummen Anwurfzeiten sind schlicht und einfach die Fernsehrechte. Spiele mit ungewöhnlicher Startzeit werden meist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. "Diese Anwurfzeiten werden in Absprache mit den TV-Sendern festgelegt. Das wohl wichtigste Kriterium ist, dass unsere Spiele in das übrige feste Sendeschema passen müssen", erklärt Oliver Lücke, Pressesprecher der Handball-Bundesliga.

Das Nordderby ist bei der ARD zu sehen. "Die Sendung wird aller Voraussicht nach um 15.30 Uhr oder 15.35 Uhr starten - und da nun einmal ein gewisser Vorlauf zur Einstimmung mit Interviews oder Einschätzung von Moderator und Kommentator sinnvoll ist, kommt dann eben eine derartige Anwurfzeit zu Stande. Hier gibt es gewiss Potential, allerdings begrüßen wir die große grundsätzliche Bereitschaft der ARD, über unsere Bundesliga im Hauptprogramm und in den Landesrundfunkanstalten zu berichten", erläutert Lücke weiter.

