Warum Walter beim HSV Geschichte schreibt

Die Aufregung in Hamburg hielt sich in Grenzen als die englische "Daily Mail" in den letzten Tagen des alten Jahres Tim Walter als Kandidaten bei Norwich City genannt hat. Der HSV ist sich mit seinem Trainer längst handelseinig über einen neuen Vertrag bis 2024.

Auf einem guten Weg beim Hamburger SV: Tim Walter. IMAGO/Eibner