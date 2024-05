Warum VfB gegen Bayern heute auch im Free-TV läuft

Wer wird Vizemeister? Das direkte Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern wird an diesem Samstag auch live im Free-TV übertragen.

Begegnen sich heute in Stuttgart wieder: Manuel Neuer und Alexander Nübel (re.). IMAGO/Sven Simon

Der Druck ist für beide Mannschaften weg: Der FC Bayern kann schon lange nicht mehr Meister werden und konzentriert sich stattdessen voll aufs Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid, der VfB Stuttgart hat seit dieser Woche seine Champions-League-Teilnahme sicher. Trotzdem geht beim direkten Aufeinandertreffen am heutigen Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch um etwas: die Vizemeisterschaft und damit womöglich die Teilnahme am DFL-Supercup. Fünf Punkte müsste der VfB in drei Spielen dafür allerdings noch auf den Rekordmeister aufholen.

Das Besondere: Das Duell Dritter gegen Zweiter wird nicht nur bei Pay-TV-Sender Sky, sondern auch im Free-TV bei SAT.1 live übertragen. Bereits ab 15 Uhr wird sich das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team aus der MHP-Arena melden. Wer keinen Zugang zum Free-TV-Sender hat, kann das Bundesliga-Spitzenspiel auch im Livestream bei Joyn oder auf ran.de verfolgen.

Die Live-Übertragung der Begegnung ist Bestandteil einer Kooperation der Seven.One Entertainment Group mit Sky Deutschland. Jene Vereinbarung umfasste insgesamt vier Bundesligaspiele in den Saisons 2022/23 sowie 2023/24 und findet nun mit dem Duell VfB gegen Bayern einen krönenden Abschluss. Das zweite Live-Spiel in dieser Saison war Dortmunds 1:1 gegen Mainz am 16. Spieltag.

Die Stuttgarter, die in den vergangenen Jahren meistens gegen den FCB verloren, haben dabei noch eine Rechnung offen: Als sie in der Hinrunde in der Allianz-Arena antraten, waren sie so chancenlos wie sonst in keinem Spiel ihrer herausragenden Saison. Nach Treffern von Top-Torjäger Harry Kane (2) und Verteidiger Min-Jae Kim unterlagen sie bei ersatzgeschwächten Münchnern verdient mit 0:3.