Warum Tuchel in der Abwehr noch durchwechselt

Außer Harry Kane hat noch kein Bayern-Spieler eine Einsatzgarantie von Thomas Tuchel erhalten. Das könnte sich bald ändern.

Vieles muss sich noch finden und einfinden beim FC Bayern, ein zusätzlicher Torwart zum Beispiel oder die berüchtigte, gewünschte Nummer sechs. Zumindest in der Innenverteidigung sind die Pläne - Stand jetzt - abgeschlossen, kam hier doch Min-Jae Kim als direkter Ersatz für den nach Paris gewechselten Lucas Hernandez.

Und trotzdem bleiben in der Abwehrreihe noch Fragezeichen vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison. Wird der angeschlagene Noussair Mazraoui fit? Beginnt Benjamin Pavard wieder rechts? Wird Dayot Upamecano für seinen soliden Auftritt gegen Leipzig belohnt? Und wenn ja, wer muss dann auf die Bank: Kim oder Matthijs de Ligt?

Bislang hat Thomas Tuchel noch keine feste Viererkette gefunden, hegt aber ausdrücklich den Wunsch, das bald zu erledigen. Bei der Saison-Generalprobe gegen Monaco (4:2) hatte er im Zentrum halblinks Neuzugang Kim aufgeboten, rechts daneben Pavard. Ein paar Tage später beim Supercup (0:3 gegen Leipzig) spielte Pavard wieder rechts außen, Kim saß auf der Bank, und de Ligt bildete plötzlich das Innenverteidiger-Duo mit Upamecano.

Kims Eingewöhnung beim FC Bayern "nicht so einfach"

Und am Freitag in Bremen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker)? Spricht aufgrund des Fragezeichens bei Mazraoui einiges dafür, dass Pavard trotz schwacher Leistung gegen RB wieder rechts startet. Bleibt für Tuchel noch die Wahl zwischen dem 42,5 Millionen Euro teuren Upamecano, dem 50 Millionen Euro teuren Kim und dem 70 Millionen Euro teuren de Ligt fürs Zentrum, links führt auch aufgrund der Verletzung von Neuzugang Raphael Guerreiro (Muskelbündelriss) kein Weg an Alphonso Davies vorbei.

Kim hat am vergangenen Samstag nach Einwechslung zur Pause (für de Ligt) einen wesentlichen besseren Eindruck hinterlassen als noch gegen Monaco. Der Südkoreaner war direkt nach dem Ende des Militärdienstes beim FCB aufgeschlagen und mit ins Trainingslager nach Asien geflogen. "Dazu der Vereinswechsel, Kulturwechsel, Sprachwechsel, das neue Spielsystem, eine neue Art zu verteidigen, neue Mitspieler", nahm Tuchel seinen Neuzugang in Schutz. "Das ist nicht so einfach."

Ich glaube, das Min-Jae das Potenzial hat, ein richtiger Leader zu werden, die Art und Weise ist einfach vorbildlich. Thomas Tuchel

Die Umstellung falle Kim aber Stück für Stück leichter. "Er kommt jeden Tag mit einem neuen Satz auf Deutsch, er coacht auf Englisch, immer mehr auch im Training", lobt Tuchel. "Ich glaube, das Min-Jae das Potenzial hat, ein richtiger Leader zu werden, die Art und Weise ist einfach vorbildlich."

De Ligt steht noch nicht bei 100 Prozent

Gleiches gilt für de Ligt, der bei der Nations League im Juni eine Wadenverletzung erlitten hatte und selbst zugibt, noch nicht bei 100 Prozent zu stehen. Upamecano dagegen hat als einziger Innenverteidiger die gesamte Vorbereitung problemlos mitgemacht.

Jetzt jedoch sind auch Kim und de Ligt eine Woche weiter in der Trainingsarbeit, "das hilft uns in der Auswahl", freut sich Tuchel. "Und sobald jemand ein bisschen die Nase vorne hat, ist unser Wunsch auf jeden Fall, eine Viererkette zu finden, in der wenig gewechselt wird." Denn: "Es ist extrem wichtig in den Abläufen, wir müssen besser werden in den Distanzen, im Durchschieben von links nach rechts, wir müssen in der Höhe der Abwehr noch fleißiger werden, wir müssen mehr Laufarbeit investieren. Es gibt noch ein paar inhaltliche Themen, dafür hilft es, wenn wir eine feste Vier finden. Da sind wir gerade dabei."