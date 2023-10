Warum Tella wegen Xhakas Wechsel zu Bayer traurig war

Im Sommer verpflichtete Bayer 04 Nathan Tella vom FC Southampton. Jetzt spricht der Angreifer erstmals über seinen Transfer, seinen Status als Leverkusens teuerster Einkauf des Jahres sowie seine persönlichen Wechselbäder.

Der 6. Juli war kein schöner Tag für Nathan Tella. Wurde an jenem Donnerstag doch der Wechsel von Granit Xhaka vom FC Arsenal zu Bayer 04 verkündet. Ein Tiefschlag für den bekennenden Gunners-Fan. "Als Xhaka im Sommer Arsenal verlassen hat, hat es mir wehgetan, weil ich wusste, wie gut er dieser Mannschaft getan hat und wie sehr die Mannschaft ihn brauchte", gibt Tella zu, "vier Wochen später habe ich auf einmal mit ihm in einer Mannschaft gespielt - das war ein sehr schneller Stimmungswechsel."

Der Außenstürmer, im Sommer für knapp 20 Millionen Euro vom FC Southampton gekommen, erzählt dies mit einem Lächeln in einer Loge in der Bay-Arena. Der 24-Jährige wirkt aufgeschlossen, freundlich, startet zu Beginn der Gesprächsrunde sogar bei einem der vor ihm liegenden Smartphones die Aufnahmefunktion.

Tella: "Muss noch besser lernen, wie Xabi mich in meiner Position spielen sehen will"

Der Spätentwickler ist in jeder Hinsicht aufnahmebereit. "Ich muss noch besser lernen, wie Xabi die Mannschaft und mich in meiner Position spielen sehen will, sei es als Stürmer oder Außenverteidiger", erklärt der Angreifer, der bislang einmal beim 4:0 gegen BK Häcken in der Europa League in Bayers Startelf stand.

Als Außenverteidiger? Tella erklärt: "Ich bin ein Stürmer. Letzte Saison hatte ich meine beste Saison als Rechtsaußen, aber ich komme in eine Mannschaft, die sehr gut funktioniert und mit fünf Verteidigern in der Defensive spielt. Da kann ich nicht sagen, dass ich als Außenstürmer spielen möchte, weil es diese Position für mich nicht gibt."

Der Engländer mit nigerianischen Wurzeln, das wird schnell klar, ist nach Leverkusen gekommen, um zu lernen. Dass er Leverkusens teuerster Einkauf dieses Sommers ist, belastet ihn nicht. "Nein, ich habe nicht gefordert, dass man so viel für mich bezahlt. Das hat nichts mit mir zu tun", sagt der schnelle Rechtsfuß, "sie glauben, dass ich es wert bin. Ich muss beweisen, dass ich es bin."

Der Schritt von London in die Bundesliga war für ihn zwingend, aber dennoch nicht einfach. "Als Jadon Sancho nach Deutschland gewechselt ist, habe ich damals gesagt: Das wäre cool. Als jetzt Leverkusen kam, hatte ich aber den Gedanken: Soll ich das wirklich tun?", gibt er zu.

"Das ist verrückt": Von der Championship an die Tabellenspitze der Bundesliga

Doch die Perspektive, die sich dem in der Vorsaison noch in der Championship aktiven Profi bot, war zu verlockend. "Das ist eine einmalige Chance", habe er sich gedacht, "es wäre dumm gewesen, sie nicht zu ergreifen: Vergangene Saison habe ich in der englischen zweiten Liga gespielt, jetzt spiele ich Europa League und bei einer Mannschaft, die in Deutschland ungeschlagener Tabellenführer ist - das ist verrückt."

Jetzt gilt es für Tella, sich gegen die hochkarätige Konkurrenz mehr Spielanteile zu erarbeiten. Am Donnerstag in der Europa League in Molde dürfte er die nächste Chance bekommen. 17 Tore hat er in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Burnley erzielt. Gelingen ihm in Leverkusen ähnliche Großtaten, würde sich die nächste Tür öffnen.

So weiß Tella um die Chance, die ihm Bayer 04 bietet. "Viele Spieler haben von hier eine große Karriere eingeschlagen. Als ich vom Leverkusener Interesse gehört habe, habe ich zu mir gesagt: Das ist der einzige Platz, an den ich möchte." Jetzt ist er dort. Bereit für den nächsten Schritt.