Warum Stuttgart für Leitl ein "Vorbild" ist

Das Pokal-Aus gegen Babelsberg ist abgehakt, Fürths Lust auf den Bundesligastart am Samstag beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trotz der Niederlage beim Viertligisten nach wie vor groß. Auch, weil sich die zuletzt schwierige Personallage beim Kleeblatt entspannt hat.

Gerade einmal 15 Feldspieler umfasste das Aufgebot der SpVgg Greuther Fürth beim Pokal-Aus in Potsdam gegen den SV Babelsberg 03. Bei der Niederlage gegen den Regionalligisten (4:5 im Elfmeterschießen) wurden vor allem Rechtsverteidiger Marco Meyerhöfer und Stürmer Havard Nielsen, zwei unverzichtbare Eckpfeiler in der Aufstiegssaison 2020/21, schmerzlich vermisst. Beide sind seit Anfang dieser Woche ebenso wieder im Mannschaftstraining wie Linksverteidiger Luca Itter, der die Reise nach Brandenburg wegen einer kleineren Blessur am Sprunggelenk ebenfalls nicht mit angetreten hatte.

"Es ist natürlich erfreulich, dass sie zurückgekommen und bisher die komplette Woche im Training geblieben sind", hatte Stefan Leitl auf der Pressekonferenz am Donnerstag positive Nachrichten für alle Kleeblatt-Fans dabei. Während der Trainer für einen Einsatz Itters ("Steht definitiv zur Verfügung") und Meyerhöfers, den ein Schlag auf den Oberschenkel längere Zeit ausgebremst hatte, ("Sollte kein Problem sein") grünes Licht gab, steht hinter Nielsens Mitwirken beim ersten Fürther Bundesligaspiel seit dem 18. Mai 2013 noch ein Fragezeichen.

Nielsen macht "guten Eindruck" - doch Zweifel bleiben

Der Angreifer, in der Vorsaison mit elf Toren und sechs Assists zweitbester Scorer der SpVgg hinter Kapitän und Sturmpartner Branimir Hrgota (16/9), laborierte rund drei Wochen an den Folgen eines Schlags auf den Spann. Seit Dienstag ist der Norweger aber vollumfänglich zurück im Mannschaftstraining, und Leitl stellt erfreut fest: "Er macht einen sehr guten Eindruck im Training."

Hinsichtlich der Bedeutung Nielsens für das Spiel des Aufsteigers gibt es keine zwei Meinungen - wohl aber, ob es Sinn ergibt, den 28-Jährigen bereits am Samstag (von Beginn an) mitwirken zu lassen. "Es gibt natürlich Zweifel dahingehend, dass er große Teile der Vorbereitung nicht komplett absolviert hat", räumt Leitl ein und führt aus: "Wir müssen natürlich schon auch die nächste Wochen im Blick haben."

Pokal-Aus ist "abgehakt"

Heißt: Der 43-Jährige muss abwägen zwischen Nielsens Wichtigkeit fürs Team und dem Risiko der fehlenden Spielpraxis. Entscheidet sich der Chefcoach für eine Nominierung Nielsens, bleibt es bei den Ausfällen von Jessic Ngankam (Kreuzbandriss), Max Christiansen (krankheitsbedingter Trainingsrückstand), Simon Asta (Schlag auf den Oberschenkel), Robin Kehr und Elias Kratzer (beide Adduktorenprobleme).

Unabhängig von der Personallage dominiert bei Leitl und Co. die Vorfreude auf den Start im Oberhaus - trotz des Pokal-Aus, mit dem die Weiß-Grünen den Auftakt in die Pflichtspielsaison gehörig in den Sand gesetzt haben. "Natürlich haben wir es am Sonntag besprochen und analysiert, aber dann auch abgehakt", blickt Leitl zurück. "Wir haben den Jungs ganz klar mit auf den Weg gegeben: Dieser Wettbewerb ist jetzt vorbei, das können wir nicht mehr ändern."

Gut 1000 Gästefans dürfen mit nach Stuttgart

Seit Wochenbeginn liegt der Fokus voll und ganz auf die Rückkehr in die Bundesliga. "Wir haben uns vorgenommen, mit großer Freude in diese Woche zu starten", berichtet der gebürtige Münchner. "Das ist auch gelungen: Die Jungs haben in dieser Woche wieder eine sehr hohe Arbeitsmoral gezeigt und freuen sich einfach auf diesen Start." Genauso wie Leitl selbst, für den es das erste Bundesligaspiel in seiner bisherigen Trainerkarriere wird.

Nicht nur auf den Gegner haben er und sein Trainerteam die Mannschaft vorbereitet, sondern auch auf die Rückkehr der Fans: 25.000 Zuschauer sind am Samstag in Stuttgart zugelassen, darunter 1066 Gästefans. Leitl empfindet auch hier "große Vorfreude, dass endlich wieder Fans und Zuschauer im Stadion sein dürfen, das gehört zum Fußballsport dazu, gibt diesem Sport auch die besondere Note. Wir sollten diese Atmosphäre aufsaugen, genießen und mitnehmen."

Angesichts der deutlich höheren Geräuschkulisse im Vergleich zu den Geisterspielen der Vorsaison fordert er aber zugleich von seinem Team: "Die Jungs müssen deutlich besser und lauter miteinander kommunizieren, um sich auf dem Platz zu helfen, weil die Kommunikation von außen auf das Spielfeld natürlich nicht mehr so hörbar ist wie im letzten Jahr."

Im Duell der beiden jüngsten Bundesligakader dieser Spielzeit setzt Leitl darüber hinaus vor allem auf "eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive", ohne an eigenem Mut einzubüßen. "Wir haben gute Momente in unserem Spiel, auch wenn die am Samstag wahrscheinlich deutlich weniger sein werden als in der 2. Liga. Umso mehr gilt es, diese Momente auf deine Seite zu ziehen und erfolgreich zu sein."

Leitl empfindet den VfB als "Vorbild"

Gegen Schwaben, die anders als Fürth mit einem 6:0 beim Regionalligisten BFC Dynamo souverän in die 2. Pokal-Runde eingezogen sind. "Sie haben einen sehr gut zusammengestellten Kader, verfügen über gute Abläufe, gute Automatismen, Tempo und Dynamik", lobt Leitl. Nicht nur deshalb empfindet er den VfB als "ein Vorbild, auch wenn Stuttgart natürlich ganz andere finanzielle Möglichkeiten hat als wir. Aber sie sind den Weg in der 2. Liga auch mit sehr vielen jungen Spielern gegangen, die über ein großes Potenzial verfügen. In der vergangenen Bundesligasaison habe man sehen können, "dass diese Spieler noch mal einen Schritt in ihrer Entwicklung gegangen sind".

Genau das wünscht sich der Aufstiegstrainer auch von seiner Mannschaft: "Aufgrund der Art und Weise, wie in der Bundesliga gespielt wird, erhoffen wir uns, dass wir uns gut an dieses Tempo anpassen können und dass die Jungs ihren nächsten Entwicklungsschritt gehen." Der Auftritt am Samstag im Ländle wird ein erster Fingerzeig, wie gut das seinem jungen Team zum Auftakt ins Abenteuer Bundesliga schon gelingt.