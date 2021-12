Warum Streichs Emotionalität für Günter "Fluch und Segen" ist

Der Trainer und sein Kapitän: Weit über 300 Pflichtspiele hat Christian Günter unter Christian Streich mittlerweile absolviert. In der neuen Folge "FE:male view on football" spricht der Nationalspieler des SC Freiburg auch über die emotionalen Ausbrüche seines langjährigen Coaches.

Neu ist es mittlerweile für keinen Bundesliga-Beobachter mehr, wenn Christian Streich an der Seitenlinie mal wieder aus seiner Haut fährt. Und für Christian Günter schon gar nicht. "Er ist einfach sehr emotional", sagt der Kapitän des SC Freiburg in der aktuellen Folge des kicker-Podcasts "FE:male view on football" - und das nicht nur in der Öffentlichkeit. In der Arbeit mit der Mannschaft, betont Günter, "ist es das gleiche".

Der Freiburger Coach ist bereits seit längerer Zeit bekannt für seine starke Haltung zu bestimmten Themen sowie sein klares Einstehen für gesellschaftliche Werte. Zuletzt hatte er unter anderem positive Schlagzeilen hervorgerufen, als er sich - ohne darauf angesprochen worden zu sein - für ein Lob in Richtung Mainz 05 entschuldigte. Es sind Attribute und Verhaltensweisen, so viel wird im ausführlichen Gespräch klar, die Günter enorm zu schätzen weiß. "Es geht darum, dass man für etwas steht", sagt der SC-Kapitän über seinen langjährigen Coach.

Bereits in der Freiburger U 19 hat Günter unter Streich gespielt, kennt ihn und seine Art wohl so gut wie kaum ein anderer Profi - und damit auch die Vor- und Nachteile von Streichs emotionaler Art. "Das ist für uns als Mannschaft manchmal Fluch und Segen", verrät der 28 Jahre alte Nationalspieler im Interview mit Valeska Homburg und Anna-Sara Lange. "Wenn es mal nicht läuft, dann wird es in der Kabine auch mal lauter. Das ist dann echt unangenehm, das muss man wirklich sagen."

Man sieht, dass er total kaputt ist nach so einem Spiel. Christian Günter über Christian Streich

Letztendlich würden aber die positiven Seiten überwiegen. "Das weckt uns schon wieder auf in Phasen, in denen es nicht läuft", erklärt Günter. "Manchmal zweifelt man selbst und denkt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht war und das nächste Spiel wieder wird. Er weckt uns dann schon auf, dass wir in jeder Trainingseinheit wieder 100 Prozent geben."

Somit sei die emotionale Art des Trainers für die Mannschaft letztendlich "super", sagt Günter, fügt aber auch hinzu: "Ob es für ihn selbst so gut ist, da bin ich mir nicht so sicher, weil er oft am Maximum ist. Man sieht, dass er total kaputt ist nach so einem Spiel."

Derart klar und oft Stellung zu gesellschaftlichen Themen beziehen, wie sein Trainer es tut, will der Linksverteidiger trotz seiner Rolle als Kapitän und Leistungsträger aber nicht. "Mir liegt manchmal etwas auf den Lippen und manchmal wäre es nicht verkehrt, wenn man sich dazu äußert", berichtet er. "Aber heutzutage muss man extrem aufpassen, was man sagt."

Was er damit genau meint, warum seine Frau es total anders sieht und welche Rituale er vor Spielen pflegt, erklärt Günter in der neuen Folge "FE:male view on football". Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!

