Warum Streich von Eggestein schwärmt und was er von ihm erwartet

Seit Wochen hat Maximilian Eggestein im Konkurrenzkampf mit Janik Haberer wieder die Nase vorn. Was Christian Streich am einzigen externen Freiburger Sommerzugang schätzt, wo sich dieser noch verbessern soll und warum auch Haberer in dieser Woche wichtig wird.

"Es ist ein enger Konkurrenzkampf, dann entscheidet man sich aus dem Bauch heraus oder sieht was im Training. Es gibt unterschiedliche Trainingswochen, in denen ein Spieler besser oder weniger gut als der andere drauf ist. Das war so aus unserer Sicht. Jetzt haben wir dem Max so das Vertrauen gegeben, dass wir ihn zuletzt die ganze Zeit aufgestellt haben", erklärte Streich vor dem 3:0 gegen Hertha BSC den aktuellen Stand im Duell um den Platz neben Nicolas Höfler im zentralen Mittelfeld.

Nachdem Haberer rund um die Jahreswende gegen Leverkusen (2:1), Bielefeld (2:2) und in Dortmund (1:5) den Vorzug vor Eggestein bekommen hatte, ist es seit fünf Partien wieder andersherum. "Er ist im Prozess, er ist nicht am Ende, er arbeitet sehr hart, ist sehr diszipliniert, perfekt, dass wir ihn geholt haben", gerät Streich im Gespräch über Eggestein ins Schwärmen: "Er ist ein super Junge, wirklich super, sehr intelligent, sehr reflektiert, für einen Trainer top, weil er keine Schuld beim Trainer sucht nach dem Motto: Der Trainer sieht mich nicht gut genug. Er ist ein absoluter Vollprofi und schaut voll auf sich."

Eggesteins Stärken und Schwächen

Eggestein wisse um seine Vorzüge, sagt Streich und meint etwa die Laufstärke. Zuletzt legte Eggestein sowohl beim 2:1 in Augsburg (11,69 Kilometer) als auch beim 3:0 gegen Hertha (11,65) die längste Laufstrecke aller SC-Profis zurück. "Er geht hinterher", sagt Streich und kommt dann auf den Verbesserungsbedarf beim Ex-Bremer zu sprechen: "Aber er kann in puncto Zweikampfhärte noch zulegen, er kann, weil er technisch sehr gut ist, auch den einen oder anderen Ball präziser spielen."

Am meisten geht es Streich aber um die Herangehensweise in den direkten Duellen: "In puncto Präsenz, faire Härte und Robustheit im Zweikampf und in der Dynamik - daran arbeitet er. Wir sind im Prozess und im Gespräch um die Anforderungen. Da möchte ich zusammen mit Max und meinen Trainerkollegen, dass der Max nochmal einen Schritt nach vorne macht. Es ist konstruktiv, es braucht aber auch Zeit."

Nachdem das Duo Höfler/Eggestein gegen Hertha eine ansprechende Leistung zeigte, ist mit dieser Besetzung auch am Mittwochabend im Pokal-Viertelfinale in Bochum zu rechnen. Am Samstag in Leipzig hingegen werden allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach die Konkurrenten erstmals seit dem 3. Spieltag zu Partnern auf dem Platz. Da Yannik Keitel nach seinem Zehenbruch noch wochenlang ausfällt und Höfler in der Liga nach seiner 5. Gelben Karte aus dem Hertha-Spiel gesperrt ist, bleiben nur noch Eggestein und Haberer als etatmäßige Optionen für die Doppelsechs.

"Jetzt hoffe ich in der englischen Woche, wenn Janik kommt, dass er dann voll auf dem Platz ist und die Konzentration hat in seinem Passspiel und in seinen Entscheidungen", sagte Streich über Haberer, schon bevor er von Höflers Verwarnung wissen konnte.

Carsten Schröter-Lorenz