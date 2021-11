Warum Streich Videos selbst schneidet und Bayern-Szenen zeigen will

Beim SC Freiburg läuft einiges anders als bei vielen Ligarivalen. So schneidet der Cheftrainer die Analysevideos noch selbst. Warum er diese Tätigkeit nicht delegiert und weshalb er es bedauert, in der Länderspielphase zu wenig Zeit für ein besonderes Lehrvideo gehabt zu haben, erklärte Christian Streich am Freitag.

Zehn Spiele ungeschlagen, Komplimente nach einem 1:2 bei den Bayern, immer noch Dritter und zuletzt wenig gemeinsame Trainingszeit, weil einige Stammkräfte mit ihren Nationalteams auf Reisen waren - trotz dieser Gemengelage befürchtet Streich keinen Spannungsabfall bei seinem Team vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Frankfurt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwas davongelaufen wäre oder irgendwas nicht klar skizziert ist. Es ist gut so, wie es ist", sagt der 56-Jährige und bescheinigt seinen Profis, "immer hungrig zu sein" auf gute Leistungen und Erfolg.

Eine Sache bedauert der SC-Chefcoach jedoch: "Ich hätte ihnen gerne ein paar Bilder gezeigt, wie es Bayern macht, warum Bayern so gut ist. Das mache ich wahrscheinlich auch irgendwann noch. Da die Jungs so wissbegierig sind und immer danach streben, sich zu verbessern, wäre es bestimmt ein interessantes Video geworden, worüber wir uns gut hätten austauschen können."

Weil einige Profis mit ihren Länderauswahlen ausgeflogen waren, verzichtete Streich in den vergangenen zwei Wochen seit dem Spitzenspiel in München darauf: "Das fehlt mir jetzt ein bisschen, das hätte ich nutzen wollen. In so einer Situation wie jetzt kann man solche Sachen gut machen, weil wenn du hinten stehst und die Jungs gerade nicht so viel Selbstvertrauen haben und du zeigst ihnen dann, wie Bayern es gut macht, ist es vielleicht nicht der beste Gedanke. In unserer aktuellen Situation kommen solche Dinge an, glaube ich."

Bleibt Freiburg weiter erfolgreich, könnte für die SC-Profis also bald eine Einheit "Lernen vom Rekordmeister" auf dem Dienstplan stehen. Das Besondere daran: Streich schneidet Analysevideos immer noch selbst, während einige Ligakonkurrenten gleich mehrere Videoanalysten beschäftigen. Beim SC gibt es dieses Stellenprofil nicht, der Bereich wird komplett von den Trainern abgedeckt. Die Co-Trainer Lars Voßler und Florian Bruns kümmern sich um eigene wie gegnerische Standardsituationen. Streich und Patrick Baier, der dienstälteste von drei langjährigen Co-Trainern, zeichnen für die Aufbereitung spielerischer Auffälligkeiten im eigenen Team und beim Kontrahenten in der Vor- und Nachbereitung verantwortlich.

Streich erklärt die aufwändige Kunst des Videoschneidens

"Ich schaue mir das ganze Spiel an, schreibe mir alles raus und schneide es zusammen", erläutert Streich seine Herangehensweise: "Es ist dann die große Kunst, die 40, 50 Szenen, die ich beschrifte, auf weniger zu reduzieren. Das ist schmerzhaft, aber notwendig, sonst haben die Jungs nach acht oder zehn Szenen keinen Bock mehr und schalten ab. Das wäre schlecht, dann hätte ich es ja umsonst gemacht. So läuft das ab, banal eigentlich."

Banal ist es wohl nur für denjenigen, der darin eine über Jahre gewachsene Routine entwickelt hat. Sehr zweitaufwendig ist es aber weiterhin auch für Streich. Auf "sechs, sieben, oder in Ausnahmefällen auch mal mehr Stunden", taxiert der SC-Trainer die Dauer für eine Nachbereitung des eigenen Spiels. Warum delegiert Streich diesen Job nicht wie die Mehrzahl seiner Kollegen an eigens dafür engagierte Experten? "Was soll ich machen? Ich muss das Spiel anschauen und will das zeigen, was ich gesehen habe", sagt Streich, der seine Szenen zunächst mit den Trainerkollegen bespricht und sie dann schneidet: "Wenn ich es den Jungs zeige, kenne ich jede Szene genau und kann ins Detail gehen. Dann komme ich in die Kommunikation. Dann ist es das, was aus mir kommt und deshalb mache ich es so. Ich habe schon öfter überlegt, ob wir es anders machen, aber es geht nicht, weil mir die Substanz dann nicht genug wäre."

Ausnahme bei Teilnahme am Europacup - Kehrt Sallai zurück?

Zu einer Änderung dieser Gewohnheiten könnte der Coach des Tabellendritten womöglich trotzdem bald gezwungen werden - falls sich der SC für den Europacup qualifiziert: "Wenn wir jetzt immer Europapokal spielen würden, wäre es ziemlich sicher nicht mehr leistbar. Damals ging es noch, aber es ist ja acht Jahre her, als wir Europapokal gespielt haben und wir haben ja nicht so lange gespielt, sind nach der Vorrunde ausgeschieden."

Ob er Anfang kommender Woche Nico Schlotterbeck (muskuläre Probleme) und Kevin Schade (Schlag auf die Wade im U-21-Spiel gegen San Marino) im Video vom Frankfurt-Spiel sehen wird, entscheidet sich bei einer Belastungsprobe am Samstag. Am Freitag konnten die beiden DFB-Auswahlspieler noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, sondern wurden individuell belastet. Roland Sallai trainierte nach längerer Pause wegen Kniebeschwerden diese Woche hingegen wieder mit den Kollegen und könnte eventuell in den Spieltagskader zurückkehren.