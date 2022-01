Warum Streich im Topteam-Stil spielen lassen möchte

Christian Streich muss auch die Reise nach Dortmund ohne drei coronabedingt verhinderte Profis antreten. Welche große Stärke er beim Gegner ausgemacht hat und warum er im Stile einer echten Topmannschaft spielen lassen möchte, erklärte er am Donnerstag.

Nico Schlotterbeck absolvierte nach seiner COVID-19-Infektion am Mittwoch zwar schon wieder Lauftraining, weist mit Blick auf nur ein absolviertes Mannschaftstraining direkt nach der Winterpause aber noch zu viel Rückstand auf und reist deshalb am Donnerstag nicht mit nach Dortmund. Mark Flekken und Kiliann Sildillia befinden sich nach ihren positiven Coronatests noch in häuslicher Isolation.

Obwohl das Fehlen der Leistungsträger Flekken und Nico Schlotterbeck schon beim 2:2 gegen Bielefeld negativ ins Gewicht fiel und die beiden Ausfälle beim Topspiel in Dortmund noch mehr schmerzen dürften, will Streich nicht jammern: "Ich bin zufrieden, wie es bis jetzt lief. Wir hatten bisher keine große Verletzten- oder Coronawelle. Was soll ich klagen? Es ist okay, jetzt kriegen andere eine Chance, das ist kein Problem. Ich hadere nicht damit, es ist im Rahmen des Normalen. Man kann nicht erwarten, über eine ganze Saison fast immer gleich aufstellen zu können, wenn man erfolgreich ist. Das ist nicht realistisch."

Streich bestätigte, dass Benjamin Uphoff am Freitagabend zu seinem zweiten Einsatz zwischen den Pfosten kommen und Winterzugang Hugo Siquet erstmals zum Spielerkader zählen wird. Bei der Besetzung der Innenverteidigung wollte er sich hingegen nicht in die Karten schauen lassen. Gut möglich, dass Manuel Gulde den gegen Bielefeld nicht überzeugenden Keven Schlotterbeck aus der Startelf verdrängt oder gar beide an der Seite des gesetzten Philipp Lienhart in einer Dreierkette auflaufen. Es spricht allerdings mehr für die Beibehaltung einer Vierer-Abwehr.

Das liegt auch an der Dortmunder Grundausrichtung im 4-3-3 oder im während der erfolgreichen Schlussphase beim 3:2 in Frankfurt praktizierten 4-2-3-1. Vor einer großen Stärke im Offensivspiel des BVB warnt Streich ganz besonders: Das "Steil-Klatsch-Spiel" in mehreren Wellen, mit Pässen in die Spitze, die von Erling Haaland und Co. abgelegt werden, um direkt in die Tiefe zu starten. Entweder startet der Angespielte selbst durch, oder auch Mitspieler nebendran. "Das machen sie extrem und üben so ständig Stress auf den Gegner aus", so Streich, der seine Profis eigens darauf vorbereitet hat. Ebenso natürlich auf die Bewegungsmuster von Haaland per Einzelvideos.

Streich legt großen Wert auf den eigenen Spielansatz

Doch trotz aller Notwendigkeit, die Dortmunder Stärken möglichst einzudämmen, legt Streich großen Wert auf den eigenen Spielansatz. Neben der Chance, über die eigene Standardstärke und Umschaltsituationen gefährlich werden zu können, sei es "sehr wichtig, dass wir guten, konstruktiven Ballbesitz haben", betont der 56-Jährige, "damit wir Selbstvertrauen entwickeln können und Dortmund merkt, dass wir auch spielen können". Sein Wunsch: "Wir wollen dort gewissermaßen gerne so spielen wie richtig gute Mannschaften, die sehr gut besetzt sind, weil wir ja auch wollen, dass unsere Spieler in allem besser werden." Und aktuell ist das Duell mit dem BVB ja sogar ein echtes Topspiel, weil der SC eben selbst auf Platz vier steht.

Streich will seine Mannschaft so auftreten lassen, dass er auch als unbeteiligter Zuschauer seine Freude hätte. "Wir wollen Ballbesitz und wenn Dortmund uns dann den Ball abnimmt und sie so gut sind und Räume finden, dann hat es halt nicht geklappt", sagt Streich lapidar und weiß, dass sein Team mindestens folgende Komponenten braucht, um eine echte Chance auf seinen ersten Sieg im zehnten Anlauf in Dortmund zu haben: "Einen guten Tag, Selbstvertrauen und Ballsicherheit."