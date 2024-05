Warum steht der beste Bundesliga-Torwart hier mit Burger und Gemüse?

Keiner hält besser als er: Dejan Milosavljev hat großen Anteil an der Champions-League-Qualifikation der Füchse Berlin. Der Serbe führt die Statistik der besten HBL-Torhüter an. In der neuen Ausgabe von Bock auf Handball verrät der 116-Kilo-Schlussmann seine Erfolgsrezepte für das Spielfeld und die Küche. Der Dünnste war Milosavljev noch nie - aber wie konnte er trotzdem so gut werden?

Dejan Milosavljev spricht in der neuen Bock auf Handball über seine Ernährung Sascha Klahn