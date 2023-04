"Warum soll uns das nicht gelingen?": VfB-Präsident Sidka glaubt an eine Serie

Der VfB Oldenburg glaubt trotz schlechter Ausgangsposition vor dem Saisonendspurt noch an den Klassenerhalt. Hoffnung macht die Leistung in Ingolstadt und die Rückkehr von Christopher Buchtmann.

Nach zuvor drei Niederlagen schöpft der VfB Oldenburg durch den Sieg in Ingolstadt wieder ein wenig Hoffnung im Abstiegskampf. Vier Punkte beträgt der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Allerdings hat der Hallesche FC, der diesen Platz innehat, ein deutlich besseres Torverhältnis.

Trotz der schlechten Ausgangslage ist zumindest Oldenburgs Präsident Wolfgang Sidka noch vom Klassenerhalt überzeugt - dafür ist aber eine Serie zwingend notwendig. "Wir brauchen eine Serie. Das hat Halle geschafft, das hat der BVB II geschafft, das hat auch Bayreuth zwischendurch geschafft - warum soll uns das nicht gelingen? Wir müssen nachlegen", so der 68-Jährige gegenüber der "Nordwest Zeitung".

Christopher brennt und will dem Team unbedingt helfen. Fuat Kilic

Angesichts des kommenden Gegners dürfte der Auftrag aber nicht allzu leicht werden. Denn mit der Zweitvertretung vom SC Freiburg gastiert der Tabellendritte, der am vergangenen Spieltag gegen Zwickau in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist (4:0), bei den Niedersachsen. Immerhin stehen Trainer Fuat Kilic im Vergleich zur Vorwoche wieder mehr Alternativen zur Verfügung.

So kehrt Christopher Buchtmann nach überstandener Verletzung (Sehnenentzündung) wohl zurück in den Kader. Der 30-Jährige sammelte bereits am Montag im Testspiel gegen die U 19 des JFV Nordwest 45 Minuten Spielpraxis. "Christopher brennt und will dem Team unbedingt helfen. Ich musste ihn am Montag schon etwas bremsen", gab Kilic zu.

Überangebot im zentralen Mittelfeld

Durch Buchtmann entsteht ein Überangebot im zentralen Mittelfeld. Denn auch Kamer Krasniqi steht nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung. Dazu wusste auch sein Vertreter Marc Stendera gegen die Schanzer zu überzeugen (kicker-Note 2). Da der 27-Jährige nach einem Jahr ohne Spielpraxis aber noch nicht fit ist, könnte er sich mit Buchtmann die Spielzeit aufteilen.

Es gibt also noch ein paar Lichtblicke, die Oldenburg Mut machen. "Ich bin optimistisch, die Jungs sind gut, sie sind ein Team, sie sind verschworen", erklärt Sidka, der mit seinem Optimismus vorangeht.