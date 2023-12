Warum sich Stroot über die Montags-Premiere freut - und die Winter-Vorbereitung herbeisehnt

Vor etwas mehr als drei Wochen setzte sich der VfL Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals deutlich mit 5:0 gegen den SV Werder Bremen durch. Zum Jahresabschluss der Bundesliga treffen die beiden Kontrahenten nun am Montag erneut im Wolfsburger AOK-Stadion aufeinander.

Will im letzten Spiel vor der Winterpause drei Punkte gegen Bremen: Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot. IMAGO/foto2press

Für den VfL Wolfsburg ist das letzte Bundesligaspiel vor der Winterpause zugleich das erste Montagsspiel der laufenden Saison. Tommy Stroot sieht darin jedoch kein Problem, vielmehr hebt der Trainer das Alleinstellungsmerkmal der Montagsspiele hervor, die in keiner Konkurrenz zu anderen Partien stehen. Auch zeitlich zeigt sich der Trainer "nicht unglücklich über den einen Tag mehr" - zumal der VfL am vergangenen Sonntag seine Weihnachtsfeier hatte und die Mannschaft so etwas länger regenerieren konnte. "Ich habe bei meiner Mannschaft eine tolle Frische, eine hohe Intensität im Training gesehen", lobt der Trainer.

Dennoch sehnt Stroot die Winter-Vorbereitung herbei, um weiter an der Stabilität des Tabellenzweiten arbeiten zu können. "Wir lassen immer noch einen Tick zu viele Möglichkeiten zu und lassen uns von einer Länderspielpause zu sehr aus dem Rhythmus bringen. Eine gewisse Instabilität ist noch da."

Mit Gegner Werder Bremen erwartet Stroot am Montag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber erst einmal eine Mannschaft mit "interessanten Spielerinnen, die frech aufspielen" und die "eine tolle Entwicklung" genommen hat. "Werder hat eine super Hinserie gespielt. Das haben wenige Leute erwartet, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon solch eine Punktzahl haben. Auch mit Blick auf die erzielten Tore ist das eine andere Qualität."

Rauch und Agrez fehlen, drei weitere Fragezeichen

Dass die Wolfsburgerinnen am Montag dennoch Favorit sind, ist klar, "aber wir erwarten einen unangenehmen Gegner", sagt Stroot, der nach der Bremer Umstellung im Pokalspiel auf eine Viererkette davon ausgeht, dass Werder am Montag zu seiner etatmäßigen Fünferkette zurückkehren wird. "Wir wissen, welche Qualität auf uns zu kommt und erwarten ein umkämpftes Spiel. Aber wir wollen diese drei Punkte haben."

Zum Personal: Felicitas Rauch steigt nach Ihrer Zehenverletzung erst in der Vorbereitung wieder ein, Sara Agrez hat ihre Knieverletzung zwar überwunden, ist jetzt aber ebenso erkältet wie Vivien Endemann, Nuria und Joelle Wedemeyer. Während Endemann und Nuria am Montag wieder zur Verfügung stehen könnten, fällt Agrez definitiv aus, Wedemeyer sehr wahrscheinlich.