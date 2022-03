Warum sich Seoane zu Recht Sorgen macht

Bei der schmeichelhaften 2:3-Niederlage in Bergamo zeigt Bayer eklatante Schwächen und Trainer Gerardo Seoane eine fast zu späte Reaktion.

Gerardo Seoane und Bayer Leverkusen mussten sich Atalanta Bergamo geschlagen geben. Anadolu Agency via Getty Images

Seoane war unzufrieden. Richtig unzufrieden. Denn trotz der (allerdings nur) vom Ergebnis her knappen Niederlage war Bayer mit dem 2:3 bei Atalanta Bergamo nicht mit einem blauen Auge, sondern eher mit einer leichten Gehirnerschütterung davongekommen.

Die deutliche Unterlegenheit seiner Elf dürfte dem Trainer in Hinblick auf das Rückspiel jedenfalls erhebliche Kopfschmerzen bereiten. Schließlich gab Seoane zu Protokoll, er mache sich "Sorgen, was auf dem Platz passiert ist."

In der Tat war es alles andere als Zuversicht schürend, was nach einer schön herausgespielten Führung und acht folgenden dominanten Minuten der Werkself geschah. Erlebte Bayer doch einen sich immer wiederholenden Albtraum.

Nach Fehlpässen und taktischen Fehlern zerfiel die Elf defensiv in ihre Einzelteile. Allein in der ersten Hälfte wurde Bayer dabei drei- oder viermal nach demselben Muster ausgespielt: Wiederholt versuchte Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong, den Gegner auf der Außenbahn früh zu pressen oder zu attackieren - und öffnete damit in seinem Rücken Räume, in denen sich Bergamos Angreifer austobten.

Zum Leidwesen von Abwehrchef und Innenverteidiger Jonathan Tah, der wiederholt auf der Außenbahn ohne jede Unterstützung in Lauf- und Eins-gegen-eins-Duelle mit Bergamos Angreifer Luis Muriel oder dem linken Schienenspieler Davide Zappacosta musste und von diesen durch den Wolf gedreht wurde.

Denn ganz im Gegensatz zu den variabel im 3-5-2 agierenden Gastgebern verteidigte Bayer nur als eine Ansammlung von weit auseinander stehenden Einzelspielern mit teilweise erschreckender Passivität. Atalanta kam zwischen der 20. und 27. Minute dreimal frei im Strafraum zum Schuss.

"Sie haben uns in extreme Schwierigkeiten gebracht", urteilte Seoane. Der überragende Ruslan Malinovskyi und der diesem kaum nachstehende Muriel drehten die Partie auf 2:1. So stellte sich schon vor dem Seitenwechsel nicht die Frage, ob, sondern wie Seoane reagieren müsste. Eine Umstellung auf eine Dreier- bzw. Fünferkette lag nahe, um die Abstände zu verringern. Doch auch nach der Pause beließ es der Schweizer erstmal beim 4-2-3-1 - und Bayer schrammte knapp an einem Desaster vorbei.

Dass Seoane erst später reagierte, hatte einen guten Grund. Sah er den Systemwechsel doch nur als ultima ratio an. "Das war eine Möglichkeit, um diese schwimmenden Stürmer, die immer wieder ausgebrochen sind, besser zu kontrollieren", erklärte er, wies aber darauf hin, dass der Gegner dies - anders als der FC Bayern München am Samstag - aufgrund seiner Formation eigentlich nicht zwingend erfordert hätte: "Es war mehr ein Problem des schnellen Durchschiebens", betonte der Trainer, "als vom System an sich."

Und genau das stellt das große Rätsel für Seoane dar. Musste er doch erkennen, dass seine junge Mannschaft an diesem Abend nicht in der Lage war, aus sich wiederholenden Mustern zu lernen und sich taktisch an die Erfordernisse anzupassen. Selbst nach seiner Ansprache zur Halbzeit nicht.

Da mussten wir uns bei Lukas bedanken, dass es nur beim 3:1 geblieben ist. Gerardo Seoane über Lukas Hradecky

Einzig Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky war es zu verdanken, dass die Werkself in der ersten Viertelstunde nach der Pause ihre Chance aufs Viertelfinale nicht schon komplett verspielte. "In der zweiten Hälfte hatten wir einen schwierigen Start. Da mussten wir uns bei Lukas bedanken, dass es nur beim 3:1 geblieben ist", gab Seoane zu.

Erst als der Trainer nach einer Stunde auf die Leverkusener Hilflosigkeit reagierte und mit Innenverteidiger Odilon Kossounou, der für Mittelstürmer Lucas Alario kam, auf ein 3-5-2 umstellte, erreichte Bayer eine gewisse Kompaktheit. "Danach haben wir uns ein bisschen gefangen", stellte Seoane fest.

Ob ein 3-5-2 im Rückspiel, das Bayer gewinnen muss, aber wirklich die Lösung ist, bleibt abzuwarten. In Bergamo war es eher ein letzter Notbehelf, um einen schweren Systemabsturz zu vermeiden.

Dass Moussa Diaby nach der Umstellung mit einer individuellen Klasseleistung auf 2:3 verkürzte, kaschierte die klare Leverkusener Unterlegenheit nur auf der Anzeigetafel. Zwar bleibt Bayer so - mehr durch Glück als durch Können - im Rückspiel eine realistische Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Doch das im wahrsten Sinne des Wortes kollektive Versagen wird Seoane noch größeres Kopfzerbrechen bereiten.

Schon am Flughafen in Bergamo steckte er erst mit Co-Trainer Patrick Schnarwiler sowie den Analysten Marcel Daum und Simon Lackmann, später mit Sportdirektor Simon Rolfes lange die Köpfe zur Analyse zusammen. Die Lösung für das Rückspiel zu finden, ist eine komplexe Aufgabe. Dafür dürfte selbst die eineinhalbstündige Verzögerung des Rückflugs nicht ausgereicht haben.