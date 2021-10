Warum sich Nagelsmann in der NFL, DEL und im Basketball bedient

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann ist immer auf der Suche nach neuen Ideen und Trainingsinhalten. Doch die Kollegen aus der Branche sind eher verschwiegen, deshalb weicht der 34-Jährige in andere Sportarten und Branchen aus.

Julian Nagelsmann ist dafür bekannt, seine Spieler im Training extrem zu fordern, Überforderung ist sogar ein Teil seiner Strategie. Das soll etwa helfen, unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen. Langeweile möchte er ebenso vorbeugen, und deshalb versucht der 34-Jährige, immer wieder mit neuen Inhalten zu überraschen.

Doch aus welchem Reservoir kann ein Trainer dabei schöpfen? Sein erster "Lehrer" war bekanntlich Thomas Tuchel. Als der Traum von der eigenen Fußballerkarriere wegen anhaltender Verletzungen schon früh geplatzt war, rutschte Nagelsmann eher zufällig ins Metier. "Ich wollte Fußballer und nicht Trainer sein", erzählte er im Podcast "Einfach mal Luppen" von Felix und Toni Kroos.

Angefangen hat alles mit der Gegneranalyse für seinen damaligen Chef Tuchel beim FC Augsburg in der zweiten Mannschaft. "Er war revolutionär und hat nicht alles so gemacht, wie es Standard war", blickt Nagelsmann auf seine Anfänge zurück. "Da hat man sofort etwas mitgenommen. Der Austausch über die Gegner war interessant für mich. Da habe ich deutlich mehr gelernt, als ich Input gegeben habe." Tuchel habe ihn ermutigt, diesen Weg weiterzugehen. Bislang geht er steil nach oben.

Nagelsmann hält Kontakt mit Tuchel und Guardiola

Der Kontakt zum Chelsea-Coach besteht auch heute noch. "Wir schreiben immer wieder mal, aber es ist kein reger Kontakt. Wir tauschen uns immer wieder mal über Spieler und Spiele aus, wenn uns etwas auffällt."

Daneben hält Nagelsmann auch zu Manchester Citys Coach Pep Guardiola Kontakt, das sei ganz interessant, "weil er einen sehr speziellen Ansatz hat". Allerdings erklärt Nagelsmann, dass es im Fußball schwierig sei, gute Ratgeber zu finden, weshalb er sich auch in anderen Bereichen umsieht.

Verschwiegene Branche - Nagelsmann blickt über den Tellerrand

"Es ist im Fußball nicht immer ganz leicht, jemanden zu finden, der a) Dinge preisgeben möchte, b) bei dem du extrem viel mitnehmen kannst, c) ist es auch oft so, dass sehr viele selbst konsumieren wollen, selber Informationen haben wollen, und da ist der Austausch natürlich nicht ganz so leicht."

So wird wohl auch Nagelsmann seinen Kollegen nicht über alle seine Trainingsinhalte und Ideen informieren. Er selbst behilft sich einfach mit dem Blick über den Tellerrand und verrät: "Ich habe einen regen Austausch zu einem Ex-Basketball-Bundestrainer, ich habe Austausch zu einem aktuellen Eishockey-Trainer aus der DEL. Ich hatte neulich einen Austausch mit NFL-Trainer Andy Reid."

Von diesem Austausch postete der FC Bayern auch ein Video, Nagelsmann zeigte sich darin vor allem am sogenannten Playbook interessiert. Darin finden sich 500 Spielzüge, die Reids Team, die Kansas City Chiefs, laut dessen Aussagen binnen einer Sekunde auch abrufen können muss. Vor allem der Gedanke, auf jede Situation vorbereitet zu sein, gefiel Nagelsmann ganz offensichtlich.

Nagelsmann nutzt auch die Sponsoren des FC Bayern

Doch der Bayern-Coach belässt es nicht beim Blick in andere Sportarten, sondern nutzt laut eigener Aussage auch die Sponsoren des Rekordmeisters - er blickt auch gerne mal in die freie Wirtschaft. "Da kann man natürlich Sponsoren eines Klubs nutzen - Audi-, Allianz-, Adidas-Vorstände. Wie agieren sie in der freien Wirtschaft? Wie führen sie ein noch größeres Team, als ich es habe? Ich habe nur 25, 26 plus den Staff. Wenn du dann im Vorstand bei der Allianz bist, hast du 5000."

Auf diesem Weg komme für ihn als Trainer letztlich ein besserer Austausch zustande, als wenn er nur in seinem Fachgebiet bleiben würde. So wird bei den Spielern des FC Bayern wohl erstmal keine Langeweile aufkommen. Der Nachschub an frischen Ideen dürfte jedenfalls gewährleistet sein.