Warum sich Müller wie Horst Hrubesch fühlte

Die Bayern haben das Topspiel mit 3:2 gegen Leipzig gewonnen. Voll mitbeteiligt war einmal mehr Thomas Müller. Der sich sogar einmal als wahres "Kopfballungeheuer" fühlte.

Es war ein heißer Tanz am Samstagabend in München. Beide Mannschaften boten erstklassige Unterhaltung, beide Teams zeigten ihre spielerische Qualität. "Beide haben schon ein gutes, attraktives Spiel gezeigt", fand auch Müller nach der Partie bei "Sky". "Wie die Chancen entstanden sind, war ähnlich. Beide Mannschaften haben immer wieder versucht, offensiv Pressingaktionen zu haben. Dann sind das nun einmal erzwungene Fehler, die aber durch die Spielweise der jeweiligen Mannschaften entstehen. Man kalkuliert sie vielleicht auch ein bisschen mit ein."

Zwei klare Abspielfehler der Leipziger nutzten die Bayern eiskalt zu zwei Toren - eines davon war das entscheidende zum 3:2-Sieg. "Insgesamt haben wir schon verdient gewonnen, weil wir mehr dieser Aktionen hatten. Natürlich kann Leipzig auch zwei Tore mehr machen, aber wir mindestens auch", fand Müller, der natürlich weiß, dass der Gegner besser als der aktuelle Tabellenplatz sieben ist. "Leipzig spielt natürlich insgesamt eine Saison unter seinen Möglichkeiten. Wenn man die Einzelspieler anschaut, auch die körperlichen Fähigkeiten, die sie in ihrem Team haben. Leipzig ist eines der Topteams der Liga. Sie stehen schlechter da als das, was sie zum Leisten im Stande sind."

Mit dem Sieg setzten die Bayern wieder ein Statement, immerhin hatte Leipzig alle vier Pflichtspiele im Januar gewonnen. Mittendrin war einmal mehr Müller, der zum 1:0 traf und sogar ein weiteres Tor erzielte, das aber nach VAR-Einsatz kassiert wurde. Der erste Treffer war ein Abstauber, der zweite, nicht gegebene ein herrlicher Kopfball. "Ausnahmsweise war das mal eine sehr gute Kopfballtechnik", lachte Müller und verglich sich gleich mit einem früheren "Kopfballungeheuer" aus der Bundesliga: "Da habe ich mich ein bisschen so gefühlt, wie es von Horst Hrubesch erzählt wurde." Nicht die einzige Gemeinsamkeit: Müller erzielte am Samstag sein 136. Tor in der Bundesliga und zog mit Hrubesch gleich.

Müller: "Dafür lohnt es sich zu ackern"

In Summe war es ein runder Abend für die Bayern, die auch wieder 10.000 Fans begrüßen durften und den Anhängern gleich einen Sieg schenkten. "Wieder mit Fans zu spielen ist natürlich ein gutes Gefühl. 10.000 ist natürlich noch nicht die Allianz-Arena, wie man sie kennt, aber wenn der Ball ins Tor geht, das Licht flackert und die Leute sind da - für diese Gefühle lohnt es sich zu ackern", weiß Müller.